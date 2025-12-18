Γιαννόπουλος: «Προχωρώ σε ασφαλιστικά μέτρα κατά Παππά, αποδείχθηκε επικίνδυνος και ανίκανος να ελέγξει τον θυμό του»

Ο δημοσιογράφος περιέγραψε λεπτομερώς το περιστατικό στο Στρασβούργο και ανακοίνωσε νομικές ενέργειες τόσο σε Γαλλία όσο και σε Ελλάδα.

Γιαννόπουλος: «Προχωρώ σε ασφαλιστικά μέτρα κατά Παππά, αποδείχθηκε επικίνδυνος και ανίκανος να ελέγξει τον θυμό του»
18 Δεκ. 2025 8:13
Pelop News

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα στην Ελλάδα κατά του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, χαρακτηρίζοντάς τον «επικίνδυνο» λόγω αδυναμίας ελέγχου του θυμού του. Η δήλωση έγινε μετά την κατάθεση μήνυσης στη Γαλλία για το περιστατικό βίας που σημειώθηκε σε μπαρ στο Στρασβούργο το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025.

Διαβάστε επίσης: Νίκος Παππάς: Νέα ανάρτηση του ευρωβουλευτή για το περιστατικό στο Στρασβούργο

Σε συνέντευξή του στο Action24, ο Γιαννόπουλος περιέγραψε ότι βρισκόταν με συναδέλφους σε εστιατόριο-μπαρ, όταν εμφανίστηκε ο Παππάς με την παρέα του. Κατά την αποχώρησή του, ο ευρωβουλευτής φέρεται να του έβαλε τρικλοποδιά, ισχυριζόμενος ότι τον πάτησε. Ακολούθησε πρόσκληση για «λογαριασμό έξω», όπου ο Παππάς του κατάφερε δύο ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Ο Γιαννόπουλος τόνισε ότι υπήρχαν μάρτυρες, οι οποίοι άκουσαν τον Παππά να παραδέχεται το χτύπημα. Επιπλέον, ανέφερε ότι ο ευρωβουλευτής έστειλε απολογητικά μηνύματα στο WhatsApp αργά το βράδυ, τα οποία διέγραψε λίγο αργότερα, ενώ πραγματοποίησε και πολλαπλές κλήσεις.

Δείτε ακόμα: Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει την ενέργεια του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά

Ο δημοσιογράφος κατέθεσε μήνυση στη γαλλική αστυνομία, όπου η διαδικασία αυτοφώρου έχει κινηθεί, ενώ το περιστατικό οδήγησε στην αποβολή του Παππά από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και σε διαδικασία διαγραφής από το κόμμα. Ο Γιαννόπουλος ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει τον νομικό αγώνα μέχρι τέλους, ζητώντας από τον Παππά να μην τον πλησιάσει ξανά.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:36 Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
10:35 Και η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική πόλο Νέων Γυναικών
10:34 Πυρκαγιά σε κατάστημα στο Αγρίνιο, στο νοσοκομείο εγκαυματίας ΦΩΤΟ
10:30 «Παίρνει» πάνω του τον Οδοντωτό ο Κυρανάκης: Τι υποσχέθηκε στους Φαρμάκη, Ζαΐμη, Παπαδόπουλο και Ανδριόπουλο
10:26 Τα «έξυπνα» σνακ που οδηγούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης
10:20 Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη της ΑΕΚ με την Κραϊόβα
10:15 ΑΠΣ Πάτραι: «Το σωματείο μας δεν αποδέχεται, δεν δικαιολογεί και δεν συγκαλύπτει καμία μορφή βίας»
10:15 Κινητοποιήσεις αγροτών: Ωράρια αποκλεισμών και συνελεύσεις για τα επόμενα βήματα, πού υπάρχουν μπλόκα
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:05 Άνοδος στις τιμές πετρελαίου λόγω γεωπολιτικών εντάσεων
10:04 Αγρίνιο: Τα όσα είπε ο 9χρονος για το «χορήγηση» φαρμάκου σε συμμαθητή, η απάντηση της διευθύντριας
9:59 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν
9:53 Πυκνά φρύδια: Πως θα τα αποκτήσετε…στο σπίτι
9:50 Το ελληνικό νησί που χαρακτηρίζεται «λαμπρό παράδειγμα αλλαγής» από διεθνή ΜΜΕ
9:47 Εδεσσα: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από «φλεγόμενο» σπίτι
9:40 Παράσυρση νεαρής Αστυνομικού από ΙΧ στην Πάτρα
9:37 Χιλιάδες αγρότες με τρακτέρ στις Βρυξέλλες
9:29 Νέα ωκεανογραφική αποστολή στη Σαντορίνη: Εστίαση στο σεισμικό σμήνος του 2025
9:24 Αγρότης μόνος.. σε μπλόκο στην Αμοργό ΦΩΤΟ
9:21 Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Εκπνέει η προθεσμία, κλιμακωτά πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ