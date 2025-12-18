Γιαννόπουλος: «Προχωρώ σε ασφαλιστικά μέτρα κατά Παππά, αποδείχθηκε επικίνδυνος και ανίκανος να ελέγξει τον θυμό του»

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα στην Ελλάδα κατά του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, χαρακτηρίζοντάς τον «επικίνδυνο» λόγω αδυναμίας ελέγχου του θυμού του. Η δήλωση έγινε μετά την κατάθεση μήνυσης στη Γαλλία για το περιστατικό βίας που σημειώθηκε σε μπαρ στο Στρασβούργο το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025.

Σε συνέντευξή του στο Action24, ο Γιαννόπουλος περιέγραψε ότι βρισκόταν με συναδέλφους σε εστιατόριο-μπαρ, όταν εμφανίστηκε ο Παππάς με την παρέα του. Κατά την αποχώρησή του, ο ευρωβουλευτής φέρεται να του έβαλε τρικλοποδιά, ισχυριζόμενος ότι τον πάτησε. Ακολούθησε πρόσκληση για «λογαριασμό έξω», όπου ο Παππάς του κατάφερε δύο ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Ο Γιαννόπουλος τόνισε ότι υπήρχαν μάρτυρες, οι οποίοι άκουσαν τον Παππά να παραδέχεται το χτύπημα. Επιπλέον, ανέφερε ότι ο ευρωβουλευτής έστειλε απολογητικά μηνύματα στο WhatsApp αργά το βράδυ, τα οποία διέγραψε λίγο αργότερα, ενώ πραγματοποίησε και πολλαπλές κλήσεις.

Ο δημοσιογράφος κατέθεσε μήνυση στη γαλλική αστυνομία, όπου η διαδικασία αυτοφώρου έχει κινηθεί, ενώ το περιστατικό οδήγησε στην αποβολή του Παππά από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και σε διαδικασία διαγραφής από το κόμμα. Ο Γιαννόπουλος ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει τον νομικό αγώνα μέχρι τέλους, ζητώντας από τον Παππά να μην τον πλησιάσει ξανά.

