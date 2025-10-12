Γιατί δεν πρέπει να ρίχνουμε λάδι στο νεροχύτη

Το πρόβλημα της λανθασμένης απόρριψης ελαίων και λιπών είναι μεγάλο, αφού οι ουσίες αυτές «φράζουν τους αγωγούς και τα δίκτυα αποχέτευσης, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις εταιρείες ύδρευσης και στο περιβάλλον».

Γιατί δεν πρέπει να ρίχνουμε λάδι στο νεροχύτη
12 Οκτ. 2025 23:21
Pelop News

Κάθε χρόνο, αμέτρητα νοικοκυριά ανά την υφήλιο ρίχνουν εκατομμύρια λίτρα μαγειρικού λαδιού στον νεροχύτη, αγνοώντας τις σοβαρές συνέπειες αυτής της ενέργειας.

Τα στερεοποιημένα λίπη και λάδια ευθύνονται όχι μόνο για βουλωμένες αποχετεύσεις και δαπανηρές επισκέψεις υδραυλικών, αλλά και για τη δημιουργία τεράστιων «μαζών λίπους» (fatbergs) στο αποχετευτικό δίκτυο, τα οποία προκύπτουν από τον συνδυασμό μη βιοδιασπώμενων υλικών (όπως μωρομάντηλα) με αυτές τις λιπαρές ουσίες.

Όπως επισημαίνει στο Yahoo News η Σουζάν Μακένζι, διευθύντρια της εταιρείας Lifecycle Oils που ανακυκλώνει λάδι από τη βρετανική βιομηχανία τροφίμων, το πρόβλημα της λανθασμένης απόρριψης ελαίων και λιπών είναι μεγάλο, αφού οι ουσίες αυτές «φράζουν τους αγωγούς και τα δίκτυα αποχέτευσης, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις εταιρείες ύδρευσης και στο περιβάλλον».

Πέρα από τις ζημιές στις υποδομές, η απόρριψη λαδιού στις αποχετεύσεις έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. «Όταν το λάδι καταλήγει στα ποτάμια, είναι καταστροφικό για την άγρια ζωή που ζει εκεί», εξηγεί η Μακένζι.

«Μειώνει τα επίπεδα οξυγόνου στο νερό, πνίγει τα πλάσματα που ζουν σε αυτό, καθιστά το νερό τοξικό και διαταράσσει ολόκληρο το οικοσύστημα».

Πολλοί θεωρούν πως κάποια λάδια, όπως το ελαιόλαδο, είναι ασφαλέστερα επειδή παραμένουν υγρά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ωστόσο, όπως τονίζει η Μακένζι, κανένα λάδι δεν είναι «ασφαλές» για απόρριψη στον νεροχύτη. Ακόμη και το ελαιόλαδο αρχίζει να στερεοποιείται όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 3°C, προκαλώντας τα ίδια προβλήματα με τα ζωικά λίπη.

«Ακόμα και στην υγρή του μορφή, το λάδι καλύπτει τα τοιχώματα των σωληνώσεων, παγιδεύει υπολείμματα και δημιουργεί εμφράξεις, ενώ συνεχίζει να ρυπαίνει τα υδάτινα συστήματα», προειδοποιεί η ειδικός.

Πώς μπορούμε να απορρίπτουμε όμως το λάδι και άλλου είδους λίπη μετά το μαγείρεμα; Όπως αναφέρει άρθρο του Guardian, μια εναλλακτική λύση είναι η αποθήκευσή του χρησιμοποιημένου λαδιού σε ένα άδειο βάζο ή μπουκάλι, που θα απορρίπτεται στα σκουπίδια όταν γεμίσει. Μικρές ποσότητες, όπως τα λάδι σε μια κονσέρβα τόνου, μπορούν να απορροφηθούν με χαρτί κουζίνας και να απορριφθούν με τα κοινά απορρίμματα.

Επίσης, για την προστασία του περιβάλλοντος, συνιστάται να επαναχρησιμοποιούμε το λάδι στο μαγείρεμα όταν αυτό είναι εφικτό και ασφαλές.

Αν κάποιος έχει τη συνήθεια να ρίχνει λάδι στον νεροχύτη και ανησυχεί για τις επιπτώσεις, η πρώτη κίνηση είναι να σταματήσει να το κάνει. Στη συνέχεια, μπορεί να γεμίσει τον νεροχύτη με πολύ ζεστό νερό και να τον αδειάσει δύο ή τρεις φορές, ώστε να διαλυθούν τα λάδια που έχουν συσσωρευτεί στους σωλήνες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0:07 Σύγκρουση τζιπ με μηχανή στο κέντρο της Πάτρας στη Γούναρη ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
0:01 Εθνική αποτυχία στη Δανία για το Μουντιάλ – Το μέλλον δικό μας
23:54 Ποιο ρόφημα μας φέρνει πιο κοντά στην κατάθλιψη
23:36 Χρειάζεται προσοχή όταν συνδεόμαστε σε ένα ελεύθερο δίκτυο WiFi
23:21 Γιατί δεν πρέπει να ρίχνουμε λάδι στο νεροχύτη
23:06 Γεγονός το πρώτο υβρίδιο λύκου-σκύλου στην Ελλάδα – Που εντοπίστηκε
22:51 Φούσκωμα: Γιατί το νιώθουμε περισσότερο όσο μεγαλώνουμε – Πώς το αντιμετωπίζουμε
22:37 Γιατί η Ρωσία ανησυχεί στην περίπτωση που η Ουκρανία προμηθευτεί πυραύλους Tomahawk
22:23 Μεγάλη πτώση στα κρυπτονομίσματα μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για δασμούς στην Κίνα
22:05 Δακτύλιος: Επιστρέφει από αύριο Δευτέρα 13/10 στο κέντρο της Αθήνας
21:53 Συντάξεις Νοεμβρίου: Πιο νωρίς οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ
21:45 Εντυπωσιακά πλάνα από το drone του Κ. Βικάτου από την αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου ΒΙΝΤΕΟ
21:41 Αυχενικό σύνδρομο: ο Παναγιώτης Κρίθης εξηγεί το πώς, πού και γιατί ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
21:37 Λήμνος: Ανήλικος με σουγιά απείλησε 17χρονο συμμαθητή του μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα
21:29 Η Χαμάς επιμένει για ανταλλαγή ομήρων με τους κρατούμενους Παλαιστίνιους
21:21 ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτων από τον αγοραστή μέσα σε 9 μήνες, για να ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις
21:12 Αμύνταιο: Οκτώ επιθέσεις αρκούδας στο χωριό Λεβαία σε ένα βράδυ!
20:58 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: «Κόκκινο» το πρώτο ντέρμπι της σεζόν στο ΣΕΦ
20:56 Κρήτη: Σεισμός 3,9 Ρίχτερ κοντά στη Γαύδο
20:48 Διάγγελμα Νετανιάχου: Δεν θα σωπάσω μέχρι να φέρω πίσω τους ομήρους – Αναφορές για συγκρούσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ