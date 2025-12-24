Γιατί έγραψε το νέο του βιβλίο στο πολυτονικό: Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Τη λογική πίσω από την επιλογή του πολυτονικού συστήματος για τη συγγραφή του νέου του βιβλίου με τίτλο «Ρώμη» ανέλυσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου που πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη, και στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός Υγείας επισημαίνει ότι το πολυτονικό αποτελεί, κατά την άποψή του, «την ιστορική ορθογραφία της Ελληνικής Γλώσσης» και, προκειμένου να τεκμηριώσει τη θέση του, παραθέτει εκτενές απόσπασμα από κείμενο του Κορνήλιος Καστοριάδης.

Στο κείμενο αυτό, ο Καστοριάδης ασκεί δριμεία κριτική στις γλωσσικές μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν στην κατάργηση των τόνων και των πνευμάτων, υποστηρίζοντας ότι η ορθογραφία δεν αποτελεί απλή τεχνική σύμβαση, αλλά οργανικό στοιχείο της γλώσσας και της ιστορικής της συνέχειας. Όπως σημειώνει, η γλώσσα λειτουργεί ως ένα «μάγμα» σχέσεων, όπου οι λέξεις και οι σημασίες συνδέονται οργανικά μεταξύ τους και δεν μπορούν να αποσπαστούν ή να τροποποιηθούν αποσπασματικά.

Ο υπουργός, μέσω της ανάρτησής του, υιοθετεί τη θέση ότι η κατάργηση του πολυτονικού συστήματος συνδέεται με τη σταδιακή απομάκρυνση των νεότερων γενιών από το γλωσσικό υπόβαθρο της ελληνικής λογοτεχνίας, επισημαίνοντας το επιχείρημα του Καστοριάδη ότι έργα ποιητών όπως ο Καβάφης, ο Σεφέρης και ο Ελύτης καθίστανται δυσκολότερα προσβάσιμα.

Η τοποθέτηση αυτή αναζωπυρώνει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη σχέση γλώσσας, παράδοσης και εκπαίδευσης, σε μια περίοδο όπου το ζήτημα της γλωσσικής ταυτότητας εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις.

Με ρώτησαν αρκετοί χθες γιατί το βιβλίο μου είναι γραμμένο στο πολυτονικό, δηλ στην ιστορική ορθογραφία της Ελληνικής Γλώσσης. Απαντώ με αυτό το κείμενου του Κορνηλίου Καστοριάδου: «Ἂν δὲν θέλετε, κύριοι τοῦ ὑπουργείου, νὰ κάνετε φωνητικὴ ὀρθογραφία, τότε πρέπει ν’… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 24, 2025

