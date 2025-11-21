Γιατί καταργήθηκε το υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βολιβία

Ο Ροδρίγο Πας ο πρόεδρος της Βολιβίας  ανακοίνωσε, την κατάργηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Γιατί καταργήθηκε το υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βολιβία
21 Νοέ. 2025 8:24
Pelop News

Την κατάργηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ανακοίνωσε την Πέμπτη 20/11/2025, ο Πρόεδρος της Βολιβίας Ροδρίγο Πας, αφού αρχικά γνωστοποίησε πως αντικαθιστά τον αρμόδιο υπουργό, καθώς αποκαλύφθηκε παλαιότερη ποινική καταδίκη του που είχε αποκρύψει.

Σε δήλωσή του στον Τύπο στην έδρα της κυβέρνησης, ο κ. Πας θύμισε την προεκλογική υπόσχεσή του να καταργήσει το υπουργείο αυτό, διατεινόμενος ότι προηγούμενες κυβερνήσεις της αριστεράς, στην εξουσία ως την ορκωμοσία του την 8η Νοεμβρίου, είχαν εργαλειοποιήσει τον θεσμό ώστε να επιδίδονται, κατ’ αυτόν, σε κατατρεγμούς της αντιπολίτευσης.

«Σήμερα, τηρώ τον λόγο μου (…) το υπουργείο διωγμών τέλειωσε, το υπουργείο αδικίας τέλειωσε, το υπουργείο έκδοσης ετυμηγοριών τέλειωσε», είπε ο κεντροδεξιός νέος πρόεδρος.

Μερικές ώρες νωρίτερα, δημοσιοποιούσε προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αντικαθιστούσε τον υπουργό Δικαιοσύνης Φρέντι Βιντοβίκ, που διόρισε πριν από δύο εβδομάδες, με τον Χόρχε Φρανς Γκαρσία.

Προχθές, Τετάρτη το βράδυ, ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Οβιέδο αποκάλυψε πως ο κ. Βιντοβίκ είχε καταδικαστεί το 2015 να εκτίσει τρία χρόνια φυλάκιση και κατά συνέπεια δεν επιτρεπόταν να «ασκεί δημόσιο αξίωμα».

Ο πρώην υπουργός είχε καταδικαστεί για διαφθορά, επειδή προώθησε συμφέροντα περουβιανού επιχειρηματία, πρώην συμβούλου του πρώην προέδρου του Περού Ογιάντα Ουμάλα. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν αν εξέτισε την ποινή.

Ο κ. Βιντοβίκ ανέλαβε τα καθήκοντά του την επομένη της ορκωμοσίας του προέδρου Πας. Πριν ονομαστεί υπουργός Δικαιοσύνης, ήταν προσωπικός δικηγόρος του νέου αντιπροέδρου Έντμαν Λάρα.

Ο Ροδρίγο Πας δεν διευκρίνισε αν και ποια καθήκοντα θα ασκήσει ο Χόρχε Φρανς Γκαρσία αφού καταργηθεί το υπουργείο, ούτε αν θα μεταβιβαστούν σε άλλο σχήμα οι πολλές και διάφορες αρμοδιότητές του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:59 Μεσολόγγι: Ανήλικοι εξωσχολικοί γρονθοκόπησαν 15χρονο εντός σχολείου
10:57 Φρανκενστάιν: Η συγγνώμη του Θεού από το δημιούργημά του
10:51 Σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις
10:48 Εβγαλε όπλο σε ιδιοκτήτρια περιπτέρου στη Ναύπακτο
10:43 Πάτρα: Η παιδική παράσταση «Το Κανόνι της Ειρήνης» στις 30/11
10:40 Οι Έλληνες ταξιδιώτες ανακτούν τον έλεγχο: Πώς η κορυφαία εταιρεία αποζημίωσης πτήσεων και αποσκευών, AirAdvisor, ενισχύει τους επιβάτες της Aegean
10:38 Προϋπολογισμός 2026: Αυξημένος δανεισμό και πρόωρη αποπληρωμή χρέους το 2026
10:30 Πάτρα-Στεγαστική κρίση: Κλειστό το 25% των κατοικιών, αναξιοποίητα 31.000 ακίνητα
10:28 Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Πάτρα
10:26 Θεσπρωτία: Τόνοι λάσπης καταστρέφουν καλλιέργειες ΦΩΤΟ
10:21 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην Ιόνια Οδό
10:15 Μύλος των Ξωτικών: Η μαγεία επιστρέφει, σήμερα η έναρξη
10:09 Οι πρώτες δηλώσεις Ματσούκα μετά τη σύλληψή της: Δεν εγκλημάτισα
10:02 Σαντορίνη: Συνελήφθη 48χρονος για κύκλωμα πειρατείας
10:00 Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: Λαϊκές αγορές, θα μιλήσει ο Εμπορικός Σύλλογος;
9:55 Βολές Τουρκίας στην Ελλάδα για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό
9:54 Προσλήψεις 95 ατόμων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
9:37 Η Κατάργηση του ΦΠΑ ως Μοχλός Πραγματικής Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτονομίας
9:37 SocialWork4All: Διαγωνισμός «Ζωγραφίζω – Αποστιγματίζω» για την προσβασιμότητα ΑμεΑ
9:37 Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: H έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ