Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε έξαλλος με τη Boeing

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έξαλλος με τη Boeing, γιατί πλήρωσε 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει δύο Air Force One, ώστε να πετάει με νέο αεροπλάνο και αυτά θα παραδοθούν όταν δεν θα είναι πρόεδρος.

Η σύμβαση της αεροπορική εταιρείας με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ υπογράφηκε το 2018 και το αμερικανικό δημόσιο κατέβαλε σε πρώτη φάση το ποσό των 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την πληρωμή να ολοκληρώνεται μετά την παράδοσή τους. Η διορία στο χρονοδιάγραμμα ήταν έως το τέλος του 2024 να παραδοθεί τουλάχιστον το ένα νέο προεδρικό αεροσκάφος, με το δεύτερο να διατίθεται λίγους μήνες αργότερα.

Εντούτοις, το έργο βρίσκεται αρκετά πίσω και η εταιρεία καταγράφει ζημιές ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αποτέλεσμα να καλείται να καλύψει η ίδια το πρόβλημα, σε μια περίοδο που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες λόγω προβλημάτων που πρόσφατα εμφάνισαν τα σκάφη της. Σύμφωνα με αξιωματούχους της Boeing, τα νέα Air Force One δεν μπορούν να παραδοθούν πριν τελειώσει η θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ μπορεί να μην τα λάβει ούτε και ο επόμενος Αμερικανός πρόεδρος.

Οι New York Times έγραψαν ότι ο Τραμπ απαιτεί νέο προεδρικό αεροπλάνο για να καλύψει την προσωπική του ματαιοδοξία, ωστόσο είναι απαραίτητη μια αναβάθμιση στο Air Force One. Με βάση το δημοσίευμα, τα δύο τροποποιημένα Boeing 747 που χρησιμοποιούνται ως Air Force One είναι ηλικίας άνω των 30 ετών και απαιτούν εκτεταμένη συντήρηση. Ενδεικτικά, με αυτά πετούσε ο Τζορτζ Μπους (ο νεότερος) όταν ανέλαβε πρόεδρος το 2001.

Ο Τραμπ, εξοργισμένος με τις καθυστερήσεις, ανέθεσε στον Έλον Μασκ μια νέα ειδική αποστολή και τον εξουσιοδότησε να βρει εναλλακτικές λύσεις, για να αποκτήσει «ένα νέο και πολυτελές αεροπλάνο» σε λίγους μήνες.

Εναλλακτικές και ενστάσεις

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μπορεί «ανά πάσα στιγμή να σπάσει το συμβόλαιο με την Boeing», αλλά «και να το καταγγείλει», με βάση Αμερικανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, οι εναλλακτικές που εξετάζονται είναι το κράτος να παραμείνει πελάτης της Boeing.

Μια από τις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι, είναι η χαλάρωση των προδιαγραφών ασφαλείας για τους ανθρώπους που εργάζονται στα προεδρικά αεροπλάνα. Αυτό θα επιτάχυνε τη διαδικασία κατασκευής, διευκολύνοντας την Boeing να βρει εργαζόμενους, αφού δεν θα χρειάζεται να πληρούν πολύπλοκα κριτήρια. Θα μπορούσε όμως να αποβεί και μοιραίο, αναφέρουν επικριτές, όπως κάποιος κατάσκοπος να εργαστεί στο αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος.

Έπειτα, η δεύτερη ιδέα υποστηρίζει τη γενική χαλάρωση προδιαγραφών ασφαλείας με στόχο να παραχθεί ένα Air Force One που θα λειτουργεί μόνο ως πολυτελές αεροσκάφος. Έτσι, ο Τραμπ θα αποκτούσε σύντομα το νέο αεροπλάνο του, αλλά θα έβαζε σε κίνδυνο τον εαυτό του.

Το προεδρικό αεροπλάνο δεν αποτελεί μόνο ένα βολικό πτητικό μέσο, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως στρατηγείο σε περίπτωση πολέμου, ενώ πρέπει να είναι σχεδιασμένο να αντέχει σε πυραυλικές επιθέσεις και ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα. Σε περίπτωση που η δεύτερη πρόταση υλοποιηθεί, το ένα Air Force One θα έχει καθαρά διακοσμητικό χαρακτήρα με βάση Αμερικανούς αξιωματούχους, επειδή επί της ουσίας δεν θα προστατεύει τον πρόεδρο, παρά θα προσφέρει μόνο μια σειρά από ανέσεις.

Μια τρίτη σκέψη, είναι να τροποποιηθεί σε Air Force One κάποιο πολυτελές αεροπλάνο που ήδη υπάρχει. Ακόμα και σε αυτό το ενδεχόμενο όμως, θα χρειαζόταν χρόνος, γιατί θα έπρεπε να αλλάξει ο εσωτερικός σχεδιασμός για λόγους ασφαλείας και να προστεθούν νέα τεχνικά μέρη.

Μέχρι στιγμής, η Boeing αρνείται να σχολιάσει επίσημα τις εξελίξεις, υποστηρίζοντας πως κάνει τις κατάλληλες κινήσεις, ενώ ο Έλον Μασκ έπιασε δουλειά και πρόσφατα επιθεώρησε το σκάφος ενός κροίσου από το Κατάρ, ενώ εξέτασε και ένα αεροσκάφος που παρασκευάστηκε για έναν Ρώσο μεγιστάνα και δεν παραδόθηκε ποτέ, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Πάτρα τσικνίζει, παραδοσιακό γλέντι από άκρη σ’ άκρη, οι σημερινές εκδηλώσεις

Καιρός: Με χαμηλές θερμοκρασίες και τοπικές χιονοπτώσεις θα τσικνίσουμε, η πρόγνωση για την Πάτρα και τις επόμενες ημέρες

Θρήνος στην Αρτέμιδα: 17χρονος μαθητής βρέθηκε νεκρός στον ύπνο του

Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο άνδρας που δολοφόνησε την ασθενή στο Δαφνί

Βασίλης Καλογήρου: Βαρύ κλίμα στην κηδεία του 39χρονου, τι δήλωσε η μητέρα του ΦΩΤΟ

Πάτρα: Βρέθηκε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από τη Δίωξη Ναρκωτικών, δυο συλλήψεις

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News