Γιατί ο Πιερρακάκης έκανε δώρο μία εμφάνιση του Πανιωνίου στον Κεντρικό Τραπεζίτη της Ιρλανδίας;

Εντελώς απρόσμενη ελληνική νότα είχε η συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών με τον Gabriel Makhlouf στο Δουβλίνο

01 Δεκ. 2025 22:45
Κυριολεκτικά μία εντελώς απρόσμενη ελληνική νότα είχε η συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας Gabriel Makhlouf στο Δουβλίνο.

Συγκεκριμένα, όπως ο ίδιος ο Υπουργός λέει σε ανάρτησή του, ο κ. Makhlouf πέρασε μέρος των νεανικών του χρόνων στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Νέα Σμύρνη, όπου και ανέπτυξε αγάπη για την ομάδα του Πανιωνίου. Ο κ. Πιερρακάκης το γνώριζε, γι’ αυτό και κατά την συνάντησή τους του έκανε δώρο μία εμφάνιση του ποδοσφαιρικού τμήματος του Πανιωνίου.

Δείτε την ανάρτηση του κ. Πιερρακάκη:

Εν τω μεταξύ, όπως έγραψε ο Υπουργός Οικονομικών σε προηγούμενη ανάρτησή του, με τον κ. Makhlouf, ανταλλάξαμε απόψεις για τα επόμενα βήματα προς μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και για τα εργαλεία που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωζώνης.

Όπως λέει, «Συμφωνήσαμε ότι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, το ψηφιακό ευρώ και τα σύγχρονα συστήματα πληρωμών αποτελούν κεντρικά μέσα για πιο ασφαλείς και αποδοτικές υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις. Η συνεργασία Ελλάδας και Ιρλανδίας αποτελεί ισχυρό κρίκο του ευρωπαϊκού οικονομικού οικοδομήματος. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για την περαιτέρω εμβάθυνσή της» υπογραμμίζει ο κύριος Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Το πρόγραμμα των θεσμικών επαφών μου στην Ιρλανδία ολοκληρώθηκε με μια ιδιαίτερα ουσιαστική συνάντηση στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω σε βάθος με τον Διοικητή Gabriel Makhlouf και τον Υποδιοικητή Βασίλειο Μαδούρο για τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συνεργάζονται στενά.

Ανταλλάξαμε απόψεις για τα επόμενα βήματα προς μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και για τα εργαλεία που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωζώνης.

Συμφωνήσαμε ότι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, το ψηφιακό ευρώ και τα σύγχρονα συστήματα πληρωμών αποτελούν κεντρικά μέσα για πιο ασφαλείς και αποδοτικές υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις.

Η συνεργασία Ελλάδας και Ιρλανδίας αποτελεί ισχυρό κρίκο του ευρωπαϊκού οικονομικού οικοδομήματος. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για την περαιτέρω εμβάθυνσή της».

