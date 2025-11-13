Γιατί συνελήφθη υπάλληλος ενεχυροδανειστηρίου στο Αγρίνιο
Ο υπάλληλος πραγματοποίησε συναλλαγές ενεχυρίασης κοσμημάτων, χωρίς να υπάρχουν στο κατάστημα τα κοσμήματα.
Για παραβίαση της νομοθεσίας για ενεχυροδανειστήρια συνελήφθη άνδρας, χθες το μεσημέρι Τετάρτη 12/11/2025, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.
Ο συλληφθείς εργαζόμενος ως υπάλληλος σε ενεχυροδανειστήριο, από την
12/10/2025 έως και την 05/11/2025, διαπιστώθηκε ότι πραγματοποίησε συναλλαγές ενεχυρίασης κοσμημάτων, χωρίς να υπάρχουν στο κατάστημα τα κοσμήματα.
