Γιατί συνελήφθη υπάλληλος ενεχυροδανειστηρίου στο Αγρίνιο

Για παραβίαση της νομοθεσίας για ενεχυροδανειστήρια συνελήφθη άνδρας, χθες το μεσημέρι Τετάρτη 12/11/2025, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Ο συλληφθείς εργαζόμενος ως υπάλληλος σε ενεχυροδανειστήριο, από την

12/10/2025 έως και την 05/11/2025, διαπιστώθηκε ότι πραγματοποίησε συναλλαγές ενεχυρίασης κοσμημάτων, χωρίς να υπάρχουν στο κατάστημα τα κοσμήματα.

