Γιατί το μέγεθος παίζει ρόλο στον χρόνο ζωής των σκύλων

Είναι δεδομένο ότι πρόκειται για μια οδυνηρή διαπίστωση που μας στενοχωρεί από την πρώτη στιγμή που υιοθετούμε ένα ζώο. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Γιατί οι σκύλοι δεν μπορούν να ζήσουν όσο οι άνθρωποι; Πώς εξηγείται επιστημονικά;

Όπως αναφέρει το theconversation.com, ένας βασικός κανόνας στην επιστήμη είναι ότι τα μεγαλύτερα σε μέγεθος ζώα, και εν προκειμένω τα θηλαστικά, ζουν περισσότερο από τα μικρότερα.

Σύμφωνα με το άρθρο, παλιότερα υπήρχε η άποψη ότι τα μικρότερα ζώα ζουν λιγότερο λόγω υψηλότερου μεταβολικού ρυθμού, κάτι που τους κόβει χρόνια. Ωστόσο, αυτό ακόμα και εμπειρικά αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, καθώς υπάρχουν παπαγάλοι που ζουν πιο πολύ από το μέσο άνθρωπο.

Οι σκύλοι αποδεικνύουν επίσης ότι ο κανόνας αυτός δεν ισχύει για όλα τα είδη: για παράδειγμα, κατά κανόνα οι σκύλοι Αγίου Βερνάρδου ζουν λιγότερο από μικρές φυλές όπως τα πεκινουά. Ωστόσο η επιστήμη δεν έχει ακριβώς καταλήξει σε κάποια εξήγηση.

Ο Μαρκ Έλγκαρ, καθηγητής εξελικτικής βιολογίας του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, το θέτει ως εξής, σε άρθρο στο Pursuit: «Οι μεγάλοι σε μέγεθος σκύλοι πεθαίνουν κυρίως γιατί γερνάνε γρήγορα. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα σε γενικές γραμμές λειτουργούν καλά για 8 ή 9 χρόνια και μετά φθείρονται και αρχίζουν να καταρρέουν. Η ταχύτητα με την οποία φθίνουν διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Το ίδιο συμβαίνει και με τους σκύλους.»

Επίσης, προφανώς τα μεγάλα ζώα που ζουν στην άγρια φύση αποτελούν δυσκολότερο στόχο για άλλα ζώα σε σχέση με τα μικροσκοπικά είδη. Άρα αυτός είναι ένας λόγος που ζουν περισσότερο.

Επειδή το ανθρώπινο είδος είναι τόσο δεμένο με τους σκύλους, οι επιστήμονες προσπαθούν να βρουν τρόπους να παρατείνουν τις ζωές τους.

Ωστόσο, ο λόγος είναι και ελαφρώς εγωιστικός, καθώς κάθε ανακάλυψη σε αυτό το πεδίο, σε σχέση με τους σκύλους, μπορεί να βοηθήσει κι εμάς να γερνάμε αργότερα. Παρόλα αυτά, ακούγεται παρήγορο το γεγονός ότι ο μέσος όρος ζωής των σκυλιών διπλασιάστηκε τα τελευταία 40 χρόνια.

Μερικές από τις μακροβιότερες φυλές:

● Τα Toy Poodle (μίνι κανίς) και τα Shih Tzu ζουν από 10 έως 18 χρόνια.

● Τα Beagle από 10-15 χρόνια.

● Τα Yorkshire Terrier από 11 έως 15 χρόνια.

● Τα μίνι Pinscher, τα Pomeranian και τα Dachshund από 12 έως 16 χρόνια.

● Τα Μαλτεζάκια από 12-15.

● Τα Russell Terrier από 12-14.

Ωστόσο, ο Bobi ο γηραιότερος σκύλος του κόσμου, ο οποίος ζει ακόμα και έχει μπει στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, είναι ένα τρανό παράδειγμα ότι οι σκύλοι μπορούν να ζήσουν παραπάνω, ανάλογα βέβαια με την ποιότητα ζωής τους και την κληρονομικότητά τους.

Ένας ακόμη σκύλος, ο Bluey, ένα αυστραλέζικο τσοπανόσκυλο που έφτασε στην ηλικία των 29 ετών και 5 μηνών, κάτι παραπάνω από υπέργηρος σε σκυλίσια χρόνια μας δίνει ελπίδες και για το δικό μας τετράποδο φιλαράκι.

Άλλοι κάτοχοι του ρεκόρ κατά καιρούς περιλαμβάνουν ένα Beagle στη Βιρτζίνια των Η.Π.Α., το οποίο πέθανε πάνω από 28 χρονών, και τον Bramble, ένα border collie από το Ηνωμένο Βασίλειο που έφτασε τα 25 χρόνια, όντας χορτοφάγος!

Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να λυπούμαστε για την αναπόφευκτη μέρα του αποχωρισμού, αλλά να είμαστε ευγνώμονες για την απεριόριστη αγάπη που λαμβάνουμε κάθε στιγμή από τον σκύλο μας, όσο αυτός ζήσει. Επίσης, εάν δείτε ένα σκύλο και σας κάνει «κλικ», μη διστάσετε να τον υιοθετήσετε σκεπτόμενοι ότι μπορεί να μη ζήσει πολύ.

Σκεφτείτε αντίθετα ότι για όσο ζήσει, θα σας αγαπήσει για δέκα ζωές!

