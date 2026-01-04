Γιώργης Κοντοπόδης: «Πάντα μου άρεσαν οι ακραίοι ρόλοι»

Στην ιταλική μαύρη κωμωδία του Ενρίκο Λούτμαν, «Family secrets», που έρχεται για δεύτερη φορά στο «Επίκεντρο+», τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Ιανουαρίου (20:15) υποδύεται έναν γιο, τον Αδάμ, σεναριογράφο σε σαπουνόπερες και επίδοξο θεατρικό συγγραφέα, ο οποίος επιστρέφει στο πατρικό του για να περάσει λίγο χρόνο με τη μητέρα του. Εκείνη παρακολουθεί φανατικά τη σειρά «Τόλμη και Γοητεία», ζώντας στην ουσία μέσα απ’ αυτή. Η σχέση τους είναι γεμάτη μυστικά και ανείπωτα τραύματα, τα οποία η επίσκεψη του γιου θα αποκαλύψει, καταλυτικά. Ο Γιώργης Κοντοπόδης μιλάει στην «Π» για τον ήρωα που ενσαρκώνει, το «άγγιγμα» της παράστασης, τα μυστικά, τις πολύτιμες συνεργασίες του, τους ρόλους που τον πηγαίνουν ένα βήμα παρακάτω ως άνθρωπο.

– Τι σας πρωτοενθουσίασε και τι εξακολουθεί να σας συγκινεί στον Αδάμ, τα δύο χρόνια που τον υποδύεστε;

Στο πρόσωπο του Αδάμ είδα τον κάθε γιο και στο πρόσωπο της Γκράτσια την κάθε μητέρα και με συγκίνησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο συγγραφέας έχει κατορθώσει να βρει πράγματα και σκέψεις που όλοι έχουμε αλλά που αρνούμαστε κατά κάποιο τρόπο να κάνουμε. Τις θέτουμε στον εαυτό μας όταν πια είναι πολύ αργά. Αυτή η διαρκής υπενθύμιση της πραγματικότητας αυτού του αιώνιου ομφάλιου λώρου είναι η μαγεία του ρόλου κατ’ εμέ.

– Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία στο να μπείτε στα παπούτσια του και να τα νιώσετε δικά σας;

Το να σκεφτώ τις αντιστοιχίες της δικής μου πραγματικότητας και να προσπαθήσω, βάσει αυτών, να χτίσω το χαρακτήρα που παρουσιάζω στη σκηνή.

– Ο γιος που υποδύεστε προστατεύεται από τη μητέρα του από αγάπη, την οποία η ίδια του στερεί ακριβώς για την προστασία του. Πώς ερμηνεύετε αυτή τη συμπεριφορά;

Αν σκεφτούμε τη φράση «τους ανθρώπους που αγαπάμε αυτούς και βασανίζουμε περισσότερο», νομίζω ότι έχουμε απάντηση στο ερώτημά σας. Αλλωστε ο ψυχισμός της ανθρώπινης ύπαρξης είναι ατελείωτος και υπάρχουν συναισθήματα και νόρμες που δεν γνωρίζουμε καν ότι διέπουν την πραγματικότητά μας, οπότε έχω μάθει τίποτα να μη μου φαίνεται παράξενο και τίποτα να μη με εκπλήσσει.

– Πώς «συνομιλεί» το έργο του Λούτμαν με τον σημερινό θεατή; Τι τον αγγίζει βαθιά;

Η σχέση ενός παιδιού με τον γονέα του είναι καθολική και διαχρονική, όποτε δεν έχει σημασία, αν είσαι Ιταλός, αν είσαι Ελληνας, αν έχεις γεννηθεί το 1900 ή το 2026. Πάντα υπήρχε και θα υπάρχει, οπότε ο κάθε θεατής πιστεύω ότι σκέφτεται τη δική του σχέση με τους δικούς του γονείς παρακολουθώντας το έργο μας

– Υπάρχει κάποια φράση του έργου με την οποία ταυτίζεστε;

Υπάρχει μία φράση του έργου που λέει μητέρα και με συγκινεί πολύ, λίγο πριν το φινάλε -δεν θα πω με ποια αφορμή. Λέει στον γιο της «θέλω να μου κρατάς το χέρι, είσαι ο μόνος άνθρωπος σε αυτή τη ζωή που θα ήθελα να μου κρατάει το χέρι» και αυτό ακριβώς δείχνει αυτή τη σχέση την αιώνια.

– Εσείς με τα μυστικά πώς τα πάτε;

Κάθε άνθρωπος έχει τα μυστικά του, το τρίτο πρόσωπό του, όπως λέει και το έργο του Κοιμώμενου Χαλεπά, σας περνάω στην άλλη μας παράσταση τώρα. Μυστικά τα οποία κρατάει για τον εαυτό του και μόνο. Και εγώ δεν αποτελώ εξαίρεση.

– Η Μαίη Σεβαστοπούλου, που υποδύεται τη μητέρα σας, Γκράτσια, έχει πει σε συνεντεύξεις σας ότι είναι «απόλαυση» να παίζει μαζί σας, ενώ το «Family Secrets», όπως και ο «Κοιμώμενος Χαλεπάς, ο σαλός άγιος», στον οποίο αναφερθήκατε, φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Πώς βιώνετε αυτές τις συνυπάρξεις;

Οσον αφορά στην κυρία Σεβαστοπούλου, εκτός από τιμή μου είναι και μεγάλη χαρά να παίζω μαζί της. Ενας άνθρωπος που αντιμετωπίζει το θέατρο ως ένα παιχνίδι και μου έχει μεταδώσει πολύ από αυτή την ενέργεια. Ως προς τον Αλέξανδρο, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια που λέει και το άσμα. Οταν συναντήσεις ανθρώπους με τους οποίους έχετε κοινούς στόχους, όνειρα και τρόπο δουλειάς, ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να πειραματιστείς. Και εμένα τα πειράματα δεν μου αρέσουν.

– Γιαννούλης Χαλεπάς (τέσσερα χρόνια μαζί του) και Αδάμ. Τι σημαίνει ο κάθε ρόλος για εσάς και ποια παράθυρα έχει ανοίξει ο καθένας τους μέσα σας;

Πάντα μου άρεσαν οι ακραίοι ρόλοι, οι ρόλοι που μιλούν στην καρδιά και την ψυχή που και που με κάνουν, πέρα από καλλιτέχνη, να πηγαίνω ένα βήμα παρακάτω ως άνθρωπος. Για τον Γιαννούλη Χαλεπά και για τον ρόλο έχω να πω χιλιάδες πράγματα, που σίγουρα δεν χωράνε σε μία μόνο απάντηση, μόνο το πόσο ευγνώμων είμαι που συναντήθηκα μαζί του και για τα όσα μου προσφέρει μπορώ σίγουρα να αναφέρω. Για τον Αδάμ, αυτό που έχω να πω είναι ότι από την ημέρα που άρχισα να μελετάω το κείμενο έχω διαπιστώσει πολλά πράγματα σε σχέση με τον γιο / Γιώργη και έχω προσπαθήσει να τον δω με διαφορετικό μάτι.

– Γίνατε ηθοποιός επειδή…

… δεν ήθελα να σταματήσω να παίζω με τα ψεύτικα σπιτάκια των playmobil, που έχτιζα, τα ζεστά καλοκαίρια της παιδικής μου ηλικίας, στο μπαλκόνι του σπιτιού που μεγάλωσα.

-Εχετε έρθει πολλές φορές στην Πάτρα. Πώς θα χαρακτηρίζατε την επικοινωνία σας με το κοινό της;

Η πόλη σας έχει ένα κοινό απλά μαγικό, απαιτητικό, σκληρό, αλλά και απλόχερα εγκάρδιο, όταν καταλάβει ότι δεν το κοροϊδεύεις. Και μένα δεν μ’ αρέσει να κοροϊδεύω τον θεατή. Κάθε φορά νιώθω και μεγαλύτερη ευτυχία, κάθε φορά είναι ξεχωριστή.

– Ποια τα καλλιτεχνικά σας σχέδια για το 2026 –στην τηλεόραση θα ξαναλέγατε ναι;- και τι προσδοκάτε από τη νέα χρονιά σε προσωπικό επίπεδο;

Σχέδια έχω δηλώσει, πια, ότι δεν θέλω να κάνω, γιατί θα κάνει για μας η ζωή. Σίγουρα θα έλεγα «ναι» σε κάτι το οποίο με εκφράζει λοιπόν, είτε πρόκειται για τηλεόραση είτε πρόκειται για θέατρο. Και όσο για την προσωπική μας ζωή, σε αυτή αφήνουμε να μας οδηγήσει η καθημερινότητα και η συναναστροφή με τους ανθρώπους, που κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο ιδιαίτερη. Νομίζω, η πιο ουσιαστική σχέση που πρέπει να χτίζουμε, στην προσωπική μας ζωή, είναι αυτή με τον εαυτό μας και σε αυτήν έχω εστιάσει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



