Γιώργος Αγγελόπουλος: «Η μικρού μήκους ταινία είναι ο καθρέφτης της εποχής μας» – Η συνεργασία του Φεστιβάλ Δράμας με το Welcome to UP

Από τη Δράμα στην Πάτρα, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους συνεχίζει να χτίζει γέφυρες πολιτισμού, φέρνοντας κοντά δημιουργούς, φοιτητές και θεατές μέσα από τη δύναμη της εικόνας. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεσμού, Γιώργος Αγγελόπουλος, μιλά για τη σημασία της αποκέντρωσης, τη νεανική ματιά των δημιουργών και τη χαρά των συνεργειών που κρατούν τον ελληνικό κινηματογράφο ζωντανό και ανοιχτό σε όλους.

«Να φτάσουν οι ταινίες σε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο»

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, με τον νέο καλλιτεχνικό του διευθυντή Γιώργο Αγγελόπουλο, βρέθηκε για ακόμη μία χρονιά στο πλευρό του Welcome to UP. Ο ίδιος, λιγότερο από έναν χρόνο στη θέση του, περιγράφει με ενθουσιασμό τη νέα πορεία του φεστιβάλ και το όραμα για εξωστρέφεια και διάχυση της κινηματογραφικής τέχνης σε όλη τη χώρα.

«Ουσιαστικά ανέλαβα πριν από λιγότερο από έναν χρόνο και η επικέντρωσή μας ήταν να προετοιμάσουμε ένα πολύ ισχυρό φεστιβάλ. Και αφού ολοκληρωθεί, η έγνοια που έχουμε και η αγάπη για τις ταινίες είναι να ταξιδέψουν σε όλη τη χώρα, να τις δει όσο γίνεται περισσότερος κόσμος. Να φτάσουν αυτές οι δημιουργίες των νέων ανθρώπων — που είναι τόσο όμορφες και αξιόλογες — σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό».

Η Πάτρα είναι, φυσικά, ένας από τους σημαντικούς σταθμούς αυτής της διαδρομής. «Χαιρόμαστε πάρα πολύ που η Πάτρα συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή. Μέσω του Welcome το UP προβάλλει κάθε χρόνο τις ταινίες στο Πάρκο της Ειρήνης και ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή τη δράση. Οι μικρού μήκους ταινίες, επειδή έρχονται από νέους δημιουργούς, είναι ένα παράθυρο στη σύγχρονη πραγματικότητα, στον κόσμο που ζούμε. Ο καθένας βρίσκει κάτι με το οποίο μπορεί να ταυτιστεί, να προβληματιστεί, να αισθανθεί πως δεν είναι μόνος. Αυτό το αίσθημα κοινότητας είναι ανεκτίμητο».

«Η τέχνη πρέπει να είναι ελεύθερη και διαθέσιμη σε όλους»

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος δίνει έμφαση στη σημασία των συνεργειών και των διαλόγων ανάμεσα στις πόλεις και τους θεσμούς.

«Είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι ταξιδεύει πιο γρήγορα το μήνυμα. Η τέχνη πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους, ελεύθερη, να έχεις επαφή μαζί της όπου κι αν βρίσκεσαι».

Η συνεργασία με το Ίδρυμα Τοπάλη και τον Βαγγέλη Πολίτη – Στεργίου, στο πλαίσιο του Welcome to UP, ήταν για τον ίδιο μια αυτονόητη επιλογή: «Χωρίς δεύτερη σκέψη είπαμε ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην θέλουμε να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε επιθυμεί να προβάλλει αυτές τις δουλειές. Φέτος επιλέξαμε βραβευμένες ταινίες που αγγίζουν θεματικές όπως οι οικογενειακές σχέσεις, η τοξική αρρενωπότητα, η διαφορετικότητα, η παιδική ηλικία και η ενηλικίωση. Είναι σημαντικό να διακινείται η τέχνη και να προσφέρεται κάτι ουσιαστικό στους πολίτες».

«Αδελφική σχέση με τις Κινηματογραφικές Λέσχες»

Η σχέση του Φεστιβάλ Δράμας με τις κινηματογραφικές λέσχες, όπως και με την Πάτρα, έχει βάθος και ιστορία: «Το φεστιβάλ Δράμας ξεκίνησε από την κινηματογραφική λέσχη της πόλης και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τον Δήμο και το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι, επομένως, μια αδελφική σχέση αυτή που έχουμε με τις λέσχες όλης της Ελλάδας. Εκτιμούμε πάρα πολύ το έργο τους, γιατί δίνουν στο κοινό πρόσβαση σε ταινίες που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να δει. Και δράσεις όπως το Welcome to UP κάνουν τη διανομή ακόμη πιο ευρεία και ουσιαστική».

«Η μικρού μήκους είναι το σινεμά των νέων»

Η επαφή με το νεανικό κοινό είναι κεντρικός άξονας για το φεστιβάλ. «Είναι πολύ σημαντικό οι νέοι, που ακόμα διαμορφώνονται και αναζητούν τη θέση τους στην κοινωνία, να έρχονται σε επαφή με έργα τέχνης» σημειώνει ο Γιώργος Αγγελόπουλος και συνεχίζει: «Το φεστιβάλ απευθύνεται πρωτίστως σε αυτούς. Για αυτό έχουμε το Εθνικό και το Διεθνές Σπουδαστικό Τμήμα, όπου φοιτητές από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο δημιουργούν ταινίες. Το επίπεδο είναι εξαιρετικά υψηλό — πολλές φορές συγκρίσιμο με επαγγελματικές παραγωγές».

Ο ίδιος τονίζει τη δυναμική και τη φρεσκάδα του φοιτητικού σινεμά: «Οι ταινίες προέρχονται από ανθρώπους συνομήλικους του κοινού, γι’ αυτό και υπάρχει μια πιο άμεση σύνδεση. Πρόσφατα, μία σπουδαστική ταινία μας ταξίδεψε στις Κάννες και βραβεύτηκε εκεί. Είναι πολύ μεγάλη η δυναμική αυτής της γενιάς· οι νέοι είναι σαν σφουγγάρια που απορροφούν την πληροφορία και την τέχνη. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κοινό».

«Η τέχνη πρέπει να ταξιδεύει έξω από τα μεγάλα κέντρα»

Η αποκέντρωση και η διάχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας είναι για τον Γιώργο Αγγελόπουλο προτεραιότητα. «Τέτοιες δράσεις πολιτισμού πρέπει να διαχέονται σε όλη τη χώρα. Υπάρχει υπερπροσφορά στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά η ουσία είναι να ταξιδεύει παντού αυτή η πληροφορία. Μόνο μέσα από συνέργειες, αλληλοϋποστήριξη και συνεργασία μπορεί να διαδοθεί τόσο γρήγορα και τόσο μαζικά αυτό το περιεχόμενο», τονίζει χαρακτηριστικά.

«Η μικρή φόρμα έχει γίνει η γλώσσα της εποχής μας»

Για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Δράμας, η μικρού μήκους ταινία δεν είναι απλώς ένα είδος, αλλά ένας καθρέφτης της εποχής: «Η μικρή φόρμα έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, λόγω των social media, των stories, των βίντεο. Είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας. Γι’ αυτό και η μικρού μήκους ταινία έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αξία — μας δίνει τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε το έργο τέχνης σε ένα συμπυκνωμένο χρόνο, χωρίς να χάνεται η ουσία. Και χάρη σε φεστιβάλ όπως το δικό μας και σε πρωτοβουλίες όπως η δική σας στην Πάτρα, οι νέοι έχουν πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο, πολλές φορές δωρεάν. Μέσα από το ενδιαφέρον τους τροφοδοτείται η ίδια η παραγωγή, η νέα γενιά δημιουργών, που δοκιμάζεται και εξελίσσεται συνεχώς».

«Υπάρχουν τρόποι — αρκεί να υπάρχει θέληση»

Κλείνοντας, ο Γιώργος Αγγελόπουλος εκφράζει την αισιοδοξία του για τη συνεργασία με την Πάτρα και το μέλλον των κινηματογραφικών συμπράξεων: «Το feedback που έχουμε είναι εξαιρετικό. Κάθε χρόνο το ενδιαφέρον μεγαλώνει και το κοινό γνωρίζει περισσότερο τις μικρού μήκους ταινίες. Από εδώ και στο εξής μόνο καλύτερα μπορεί να πάει αυτό το εγχείρημα. Μακάρι να βρεθούν κι άλλοι τρόποι να συνεργαστούμε — με προβολές, δράσεις, ομιλίες, εκπαιδευτικά πάνελ και συζητήσεις. Υπάρχουν τρόποι, αρκεί να υπάρχει θέληση και ενδιαφέρον».

