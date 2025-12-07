Γιώργος Μπέσκος: Επανεκλέγεται πρόεδρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αιγιαλείας

Ξεκάθαρη επικράτηση στον δεύτερο γύρο έπειτα από την ισοψηφία του πρώτου

Γιώργος Μπέσκος: Επανεκλέγεται πρόεδρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αιγιαλείας
07 Δεκ. 2025 19:57
Pelop News

Σε κλίμα αυξημένου ενδιαφέροντος ολοκληρώθηκε ο δεύτερος και καθοριστικός γύρος των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας, μετά την απόλυτη ισοψηφία που είχε σημειωθεί στον πρώτο γύρο μεταξύ των δύο υποψηφίων προέδρων.

Οι κάλπες έκλεισαν το απόγευμα της Κυριακής και το αποτέλεσμα ανέδειξε με καθαρή διαφορά τον Γιώργο Μπέσκο ως νέο – και εκ νέου – πρόεδρο του Συλλόγου. Συνολικά ψήφισαν 69 μέλη, με τον κ. Μπέσκο να συγκεντρώνει 42 ψήφους, έναντι 27 του συνυποψηφίου του Απόστολου Χριστόπουλου, ανατρέποντας την ισορροπία του πρώτου γύρου, όπου αμφότεροι είχαν λάβει από 25 ψήφους.

Η συμμετοχή των μελών χαρακτηρίστηκε ικανοποιητική, δεδομένου ότι οι δικηγόροι της περιοχής κλήθηκαν για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να προσέλθουν στις κάλπες, προκειμένου να κριθεί οριστικά η εκλογική διαδικασία και να αναδειχθεί η νέα ηγεσία του Συλλόγου.

Με την επανεκλογή του, ο Γιώργος Μπέσκος αναλαμβάνει να συνεχίσει το έργο του, έχοντας πλέον ισχυρή και σαφή εντολή από το σώμα. Τα μέλη του Συλλόγου εκφράζουν την προσδοκία ότι η νέα του θητεία θα κινηθεί με στόχο την ενίσχυση του κύρους του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας, τη βελτίωση της λειτουργίας του και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που απασχολούν τον κλάδο.

Ο Γιώργος Μπέσκος δήλωσε: «Σήμερα μίλησαν οι συνάδελφοι. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς.  Η νίκη αυτή δεν είναι προσωπική· είναι νίκη της υπευθυνότητας, της συνέπειας και της καθαρής στάσης απέναντι στη δικηγορία που θέλουμε. Με τιμά η εμπιστοσύνη σας και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη να σταθώ αντάξιος της ψήφου σας. Συνεχίζουμε με δουλειά, ενότητα και αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ όλους.»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:12 Εορτολόγιο: Ποια όνοματα γιορτάζει σήμερα;
7:10 Το δίκιο θέλει ψυχραιμία
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ