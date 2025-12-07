Γιώργος Μπέσκος: Επανεκλέγεται πρόεδρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αιγιαλείας

Σε κλίμα αυξημένου ενδιαφέροντος ολοκληρώθηκε ο δεύτερος και καθοριστικός γύρος των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας, μετά την απόλυτη ισοψηφία που είχε σημειωθεί στον πρώτο γύρο μεταξύ των δύο υποψηφίων προέδρων.

Οι κάλπες έκλεισαν το απόγευμα της Κυριακής και το αποτέλεσμα ανέδειξε με καθαρή διαφορά τον Γιώργο Μπέσκο ως νέο – και εκ νέου – πρόεδρο του Συλλόγου. Συνολικά ψήφισαν 69 μέλη, με τον κ. Μπέσκο να συγκεντρώνει 42 ψήφους, έναντι 27 του συνυποψηφίου του Απόστολου Χριστόπουλου, ανατρέποντας την ισορροπία του πρώτου γύρου, όπου αμφότεροι είχαν λάβει από 25 ψήφους.

Η συμμετοχή των μελών χαρακτηρίστηκε ικανοποιητική, δεδομένου ότι οι δικηγόροι της περιοχής κλήθηκαν για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να προσέλθουν στις κάλπες, προκειμένου να κριθεί οριστικά η εκλογική διαδικασία και να αναδειχθεί η νέα ηγεσία του Συλλόγου.

Με την επανεκλογή του, ο Γιώργος Μπέσκος αναλαμβάνει να συνεχίσει το έργο του, έχοντας πλέον ισχυρή και σαφή εντολή από το σώμα. Τα μέλη του Συλλόγου εκφράζουν την προσδοκία ότι η νέα του θητεία θα κινηθεί με στόχο την ενίσχυση του κύρους του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας, τη βελτίωση της λειτουργίας του και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που απασχολούν τον κλάδο.

Ο Γιώργος Μπέσκος δήλωσε: «Σήμερα μίλησαν οι συνάδελφοι. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς. Η νίκη αυτή δεν είναι προσωπική· είναι νίκη της υπευθυνότητας, της συνέπειας και της καθαρής στάσης απέναντι στη δικηγορία που θέλουμε. Με τιμά η εμπιστοσύνη σας και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη να σταθώ αντάξιος της ψήφου σας. Συνεχίζουμε με δουλειά, ενότητα και αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ όλους.»

