Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει» – Το μήνυμα για όσους νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου ΒΙΝΤΕΟ

Με έναν έντονα προσωπικό απολογισμό λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε για μια χρονιά δοκιμασίας και έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους, όπως είπε, επιχειρούν τα τελευταία χρόνια να καθορίζουν τη ζωή του.

27 Δεκ. 2025 12:12
Με έναν προσωπικό και φορτισμένο απολογισμό για τη χρονιά που φεύγει, ο Γιώργος Μαζωνάκης έστειλε σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, μιλώντας για μια περίοδο δοκιμασίας και βάζοντας όρια σε όσους, όπως είπε, θεωρούν ότι μπορούν να καθορίζουν τη ζωή του.

Ο τραγουδιστής ανάρτησε το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γυρισμένο δίπλα στη θάλασσα – ένα μέρος με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον ίδιο, καθώς εκεί συνήθιζε να πηγαίνει με τη σκυλίτσα του, την Αρίθα, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες.

Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαρίστησε δημόσια τον κόσμο για τη στήριξη και τις αντιδράσεις του, χαρακτηρίζοντας τη χρονιά που πέρασε «χρονιά δοκιμασίας». Όπως είπε, ήταν μια περίοδος γεμάτη δυσκολίες αλλά και σημαντικά δώρα, τονίζοντας πως η πίστη τον κράτησε όρθιο.

Παράλληλα, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους –όπως ανέφερε– τα τελευταία χρόνια επιχειρούν να ορίζουν τη ζωή του. «Φτάνει», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η υπομονή δεν είναι αδυναμία ούτε ηττοπάθεια και πως «ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον».

Στο ίδιο βίντεο, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στη μεγάλη αγάπη που εισπράττει από το κοινό στις εμφανίσεις του στην Ακτή Πειραιώς, σημειώνοντας πως κάθε Πέμπτη και Σάββατο ζει ένα όνειρο πάνω στη σκηνή.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκε στο προσκήνιο της επικαιρότητας μετά την καταγγελία του 22χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου για ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο.

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή του, ο καλλιτέχνης έγραψε λιτά: «Τρία συν ένα. Καλή Χρονιά, όπως και οι προηγούμενες».

