Γιώργος Τσόκας για νίκη με ΝΟΠ: «Σημαντικό βήμα για τη ΝΕΠ, παραμένουμε προσγειωμένοι»

Ικανοποιημένος και από τη νίκη και από την εμφάνιση της ΝΕΠ απέναντι στον ΝΟΠ ήταν ο προπονητής των «δελφινιών» Γιώργος Τσόκας. Συγκεκριμένα, ο έμπειρος τεχνικός δήλωσε τα εξής: «Ηταν μια νίκη που τη θέλαμε πολύ. Δεν στεκόμαστε ποτέ στο με ποιον παίζουμε. Τα κορίτσια έπαιξαν πολύ καλά από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, έβγαλαν μεγάλες άμυνες κι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό μέσα στην πισίνα. Θεωρώ ότι δεν υστερήσαμε σε κανέναν τομέα του παιχνιδιού. Κάναμε ένα σημαντικό βήμα, σήμερα χαιρόμαστε, αλλά παραμένουμε ταυτόχρονα και προσγειωμένοι και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας».

Θυμίζουμε ότι με αυτό το 12-8 που επικράτησε η ΝΕΠ έκανε το 2-0 στις φετινές αναμετρήσεις της με τον ΝΟΠ κι έχει το αβαντάζ σε οποιαδήποτε ισοβαθμία.

