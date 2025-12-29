Γιορτές υπό στενό φορολογικό έλεγχο – Η ΑΑΔΕ χαρτογραφεί τη διασκέδαση και στην Πάτρα

Τις τελευταίες ημέρες οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ πραγματοποιούν μια μεγάλη εξόρμηση στα νυχτερινά κέντρα και τα clubs, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που έχει στήσει από τις αρχές της χρονιάς, με την κωδική ονομασία «Πυρετός το Σαββατόβραδο». Οι έλεγχοι που ξεκίνησαν από τις αρχές της χρονιάς σε συγκεκριμένο αριθμό νυχτερινών κέντρων της πρωτεύουσας, πλέον έχουν διευρυνθεί και την περίοδο των γιορτών στη νυχτερινή διασκέδαση σε όλη τη χώρα, με την ΑΑΔΕ να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στο κάδρο των ελέγχων μπαίνουν πλέον και πόλεις της περιφέρειας, όπως η Πάτρα, όπου η νυχτερινή ζωή διατηρεί δυναμική παρουσία, με σαφώς πιο προσιτά δεδομένα για το κοινό. Η αχαϊκή πρωτεύουσα τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς. Bars, clubs και μουσικές σκηνές γεμίζουν, κυρίως από νεανικό κόσμο και φοιτητές, ενώ αυξημένη είναι και η προσέλευση επισκεπτών από την ευρύτερη Δυτική Ελλάδα.

Οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ βγαίνουν πλέον κατά ομάδες και στην περιφέρεια, εφαρμόζοντας τις ίδιες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στα μεγάλα κέντρα. Εφοριακοί εμφανίζονται ως απλοί πελάτες, παρακολουθούν τη ροή παραγγελιών, ελέγχουν αν εκδίδονται αποδείξεις και, όταν κριθεί σκόπιμο, αποκαλύπτουν την ιδιότητά τους. Με tablets και άμεση πρόσβαση στα ψηφιακά συστήματα της Αρχής, οι έλεγχοι γίνονται σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, το κέντρο επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ παρακολουθεί τη διαβίβαση των στοιχείων μέσω myDATA και e-send, συγκρίνοντας τον δηλωμένο τζίρο με τα δεδομένα που προκύπτουν από αλγόριθμους ανάλυσης.

Ωστόσο, αυτός ο έλεγχος δεν περιορίζεται μόνο στα ίδια τα καταστήματα, αλλά και στους χρήστες των social media. Είναι ο ίδιος μυστικός αλγόριθμος που έχει στα χέρια της η ΑΑΔΕ, και με βάση αυτόν έχουν πέσει στα «δίχτυα» της πολλοί influencers. Το ίδιο συμβαίνει και με όσους παρουσιάζονται να κάνουν ταξίδια, δειπνούν σε ακριβά εστιατόρια ή διασκεδάζουν σε clubs και μπουζούκια, οι οποίοι από μόνοι τους αναφέρουν το σημείο που βρίσκονται. Οσοι ακολουθούν πολύ τακτικά αυτή την «πρακτική», μπαίνουν στο στόχαστρο των ελεγκτών, για να διαπιστωθεί αν τα εισοδήματά τους δικαιολογούν αυτές τις πολυτέλειες.

Οταν εντοπιστεί μια ύποπτη περίπτωση, τότε οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ βάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους στη βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής και λαμβάνουν άμεσα όλες τις πληροφορίες για τον συγκεκριμένο φορολογούμενο, από τα εισοδήματα που δηλώνει στην εφορία, τα έξοδά του, έως και τα παραστατικά που παρουσιάζει στις φορολογικές αρχές αν είναι επαγγελματίας. Από τη διασταύρωση των στοιχείων, φαίνεται αν φοροδιαφεύγει ή αν η ζωή που δηλώνει πως κάνει μέσα από τα social media είναι απλά «εικονική» για τα likes. Μάλιστα, οι έλεγχοι των τελευταίων μηνών έχουν αποκαλύψει και περιπτώσεις φορολογούμενων, οι οποίοι δεν έχουν κάνει ούτε έναρξη εργασιών στην εφορία.

