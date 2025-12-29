Γιορτή αθλητισμού στην Πάτρα: Χριστουγεννιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου στα Ζαρουχλέικα και τιμητικό τουρνουά μπάσκετ στη μνήμη του Νίκου Μοίραλη ΦΩΤΟ

Με δεκάδες παιδιά και πολλούς μεγάλους «πλημμύρισε» το πρωί της Κυριακής το γήπεδο Ζαρουχλεΐκων, στο πρώτο Χριστουγεννιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου ηλικιών κάτω των 8 και κάτω των 10 ετών, που διοργάνωσαν, με κεντρικό σύνθημα «λεφτά για γήπεδα, όχι για πολέμους», η Δημοτική Επιτροπή Δημοτικών Γηπέδων Ποδοσφαίρου και το Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο Δάφνη Πατρών, υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων.

Στο γήπεδο αγωνίστηκαν οι ομάδες Δάφνη Πατρών, Ατρόμητος Πάτρας, Διαγόρας Βραχνεΐκων, Αετός Ρίου, Άρης Πατρών, Ολυμπιακός Πατρών, Δίας και Αχαιός, που με τις συμμετοχές τους έκαναν δυναμική πρεμιέρα σε μια διοργάνωση που στόχος είναι να γίνει θεσμός.

Τα μικρά παιδιά καταχειροκροτήθηκαν από όλους παίζοντας σε παιχνίδι χωρίς νικητές και ηττημένους με κερδισμένο το ποδόσφαιρο.

Στο τέλος του τουρνουά όλα τα παιδιά βραβεύτηκαν με μετάλλια για τη συμμετοχή τους, όπως και με κύπελλο η κάθε ομάδα.

Απονομές βραβείων στις ομάδες που αγωνίστηκαν έκανε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, ο Διευθυντής Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου. Γιάννης Σίδερης, και τα μέλη της Επιτροπής Αθλητισμού.

Ο Τάκης Πετρόπουλος στο χαιρετισμό του επεσήμανε μεταξύ άλλων, τη θέληση της Δημοτικής Αρχής να συνεχιστεί η διοργάνωση και τα επόμενα χρόνια, με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή.

Στάθηκε επίσης, στη σημασία του αθλητισμού συνολικότερα ως δικαίωμα για τη νεολαία και όχι μόνο, αλλά και στην ανάγκη να χρηματοδοτηθούν έργα και παρεμβάσεις που θα στηρίζουν συνολικότερα τον αθλητισμό, ώστε ο καθένας να μπορεί να αθληθεί. Αναφέρθηκε επίσης στην προσπάθεια που καταβάλλουν τα Ερασιτεχνικά Αθλητικά Σωματεία αναλαμβάνοντας ουσιαστικά την άθληση για χιλιάδες παιδιά.

«Στόχος είναι αυτό το τουρνουά, με τη συμμετοχή και άλλων Ποδοσφαιρικών Συλλόγων, να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο παμπατραϊκό τουρνουά ποδοσφαίρου αναπτυξιακών ηλικιών, το οποίο θα έρθει να αναπληρώσει την αδιαφορία και το έλλειμμα του κράτους στην αθλητική αναψυχή των παιδιών μας», σημείωσε, τέλος, ανάμεσα σε άλλα ο Αντιδήμαρχος.

Στο Τουρνουά παραβρέθηκαν οι: Δημήτρης Σουγλέρης μέλος της Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου, Σπύρος Τσίλιος μέλος Δ.Ε. Δημοτικών Γηπέδων Ποδοσφαίρου και Υπεύθυνος του Γηπέδου Ζαρουχλεΐκων Χρήστος Πλούμης Αντιπρόεδρος της ΕΠΣΑ, Γιώργος Κορφιάτης Πρόεδρος ΑΠΣ Δάφνη Πατρών, Στέφανος Καρβέλης Πρόεδρος ΑΣ Αετός Ρίου, Γιάννης Αλεξόπουλος Ειδικός Γραμματέας ΑΣ Αχαιός Σαραβαλίου και άλλοι εκπρόσωποι αθλητικών συλλόγων.

Το 5ο Τουρνουά Μπάσκετ στη Μνήμη του Νίκου Μοίραλη

Σε συγκινητική ατμόσφαιρα διεξήχθη το 5ο Τουρνουά Μπάσκετ στη μνήμη του αδικοχαμένου μπασκετμπολίστα Νίκου Μοίραλη, το Σάββατο και την Κυριακή (27 και 28 Δεκέμβρη) στο γήπεδο της ένωσης Γλαύκου – Εσπέρου ΑΟΠΑ Πατρών.

Στο Τουρνουά πήραν μέρος οι ομάδες της Ένωσης Γλαύκου – Εσπέρου, του Απόλλωνα Πατρών, του Προμηθέα Πατρών και του Ιωνικού Αγρινίου που κατέκτησε και το κύπελλο του Τουρνούα.

Εκεί παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος ο οποίος αφού έδωσε συγχαρητήρια σε αθλητές και διοργανωτές τόνισε μεταξύ άλλων: “Τα χρόνια περνούν, η μνήμη όμως δεν ξεθωριάζει και τιμάμε κάθε χρόνο το καλό, ευγενικό, χαμογελαστό παιδί το Νίκο μας. Εύχομαι το 2026 να είναι καλύτερο από το 2025 και οι λαοί να αφυπνιστούν και να πετάξουν στα σκουπίδια τα πολεμικά σχέδια, που απεργάζονται όλοι όσοι θέλουν να ξαναμοιράσουν τη Γη για τα κέρδη τους”.

