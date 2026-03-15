Γιορτή με τα «Γαλανόλευκα Αστέρια» στο «Promitheas Park» – Φωτογραφίες

«Πλημμύρισε» από νεανικά χαμόγελα σήμερα το πρωί το «Promitheas Park» σε μια σημαντική γιορτή για το μπάσκετ σε επίπεδο Ανάπτυξης. Ο λόγος για το τουρνουά «Γαλανόλευκα Αστέρια» της ΕΟΚ, το οποίο διεξάγεται σε πολλές περιοχές της χώρας μας, με τη συμμετοχή όλων των νέων «αστεριών» του αθλήματος.

Συγκεκριμένα, συμμετέχουν αγόρια U13 και κορίτσια U13 και U14, με τη δημιουργία μικτών ομάδων που πρεσβεύουν θεμελιώδεις αξίες της ζωής και του αθλητισμού, όπως: Συνεργασία, Ομαδικότητα, Αποδοχή, Ισότητα, Σεβασμός, Συμπερίληψη. Η επιλογή των αθλητών και αθλητριών που παίρνουν μέρος σε αυτά τα τουρνουά, αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας, του ταλέντου και του αθλητικού τους ήθους.

Το «Promitheas Park» γέμισε από το νέο αίμα του τοπικού μπάσκετ, με τους ανθρώπους της ΕΟΚ και της ΕΣΚΑ-Η να διοργανώνουν ένα σημαντικό ιβέντ, το οποίο παρακολούθησε, μάλιστα, ενεργά και ο πατρινός πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλης Λιόλιος.

Η αλήθεια είναι ότι τα «Γαλανόλευκα Αστέρια» έκλεψαν την παράσταση σήμερα στο «Promitheas Park». Και μαζί τους και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο οποίος πήρε τη μπάλα και πέτυχε καλάθια μαζί με τον Ομοσπονδιακό προπονητή και παλιό διεθνή παίκτη Γιώργο Καλαϊτζή και όλους τους αυριανούς «αστέρες» του ελληνικού μπάσκετ.

