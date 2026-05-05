Γης Μαδιάμ ο ιστορικός σταθμός στο Ρίο - Μία ιστορία... τελεί-ΟΣΕ ΦΩΤΟ

Ο παλαιός σιδηροδρομικός σταθμός του Ρίου δεν είναι απλώς ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Είναι ένα σημείο όπου η ιστορία σταμάτησε βίαια και στη θέση της άφησε μία εικόνα αποσύνθεσης που σοκάρει. Η αυτοψία της «Π» στο κουφάρι του παλιού σταθμού του ΟΣΕ, αποτυπώνει μία πραγματικότητα που δύσκολα χωρά σε λέξεις: σπασμένα τζάμια παντού, πόρτες ξηλωμένες, έπιπλα διαλυμένα, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εκτεθειμένες, και χαρτιά σκορπισμένα σαν να πέρασε από μέσα μία αόρατη καταιγίδα.

Οι τοίχοι είναι γεμάτοι συνθήματα, ενώ το εσωτερικό του κτιρίου δεν θυμίζει τίποτα από τον χώρο που κάποτε εξυπηρετούσε ανθρώπους, ούτε από την περίοδο που κατάφερε να αναγεννηθεί προσωρινά ως καφέ. Πλέον έχει μετατραπεί σε… χαβούζα.

Σε ένα από τα γραφεία, ένα παλιό βιβλίο καταγραφής παραμένει ανοιχτό, σαν να περιμένει κάποιον να συνεχίσει τη σελίδα. Δίπλα του, ένα μάτσο κλειδιά. Κανείς δεν τα πήρε, κανείς δεν τα ζήτησε. Είναι ίσως τα πιο σιωπηλά αλλά και πιο δυνατά σύμβολα αυτής της εγκατάλειψης: ένας χώρος που εγκαταλείφθηκε χωρίς συνέχεια, χωρίς σχέδιο, χωρίς επιστροφή. Η εικόνα συμπληρώνεται από σωρούς σκουπιδιών, σπασμένα αντικείμενα και κάθε λογής φθορά, που δεν προήλθε μόνο από τον χρόνο, αλλά κυρίως από ανθρώπινη παρέμβαση. Ο βανδαλισμός εδώ δεν είναι περιστασιακός. Είναι συστηματικός, επαναλαμβανόμενος, σχεδόν ανεξέλεγκτος.

Κι όμως, δεν ήταν πάντα έτσι. Ο σταθμός του Ρίου υπήρξε για δεκαετίες σημείο αναφοράς για την περιοχή. Ενας χώρος διέλευσης, συνάντησης, καθημερινότητας. Αργότερα, η μετατροπή του σε καφέ έδειξε ότι ένα ιστορικό κτίριο μπορεί να αποκτήσει νέα ζωή, να ενταχθεί ξανά στον κοινωνικό ιστό, να γίνει τόπος ανθρώπινης παρουσίας. Εκείνη η περίοδος όμως αποδείχθηκε σύντομη. Μετά τη διακοπή της λειτουργίας, το κτίριο έμεινε εκτεθειμένο. Χωρίς φύλαξη, χωρίς αξιοποίηση, χωρίς καμία ουσιαστική πρόβλεψη για το μέλλον του. Και τότε ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση.

Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Ρίου, Διονύσης Βορίσης, κάνει λόγο για «ανείπωτη καταστροφή» και χαρακτηρίζει την εικόνα «απαράδεκτη», αποτυπώνοντας με ακρίβεια την κατάσταση ενός χώρου που δεν τιμά ούτε την ιστορία του, ούτε τη σημερινή του θέση στην τοπική κοινωνία. Η εγκατάλειψη του σταθμού συνδέεται και με τις ευρύτερες εξελίξεις στον σιδηρόδρομο, καθώς το Ρίο ουσιαστικά τίθεται εκτός βασικού σχεδιασμού, με τον κεντρικό σταθμό να μεταφέρεται στο Ακταίο, περιορίζοντας την εξυπηρέτηση της περιοχής και αφήνοντας αβεβαιότητα για το μέλλον. Το τοπικό τρένο καταργείται προσωρινά, οι στάσεις παραμένουν λίγες και η συνολική εικόνα δείχνει έναν σχεδιασμό που δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες.

