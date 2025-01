Γκάνα: Στάχτες έγινε μεγάλη αγορά μεταχειρισμένων ρούχων ΒΙΝΤΕΟ

Παραδόθηκε στις φλόγες η μεγαλύτερη αγορά μεταχειρισμένων ρούχων της Γκάνας, στην πρωτεύουσα Άκρα, με τους χιλιάδες εμπόρους να βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, ενώ οι απώλειες είναι ανυπολόγιστες στην τοπική οικονομία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Τετάρτης (1/1) και κατέκαψε ένα μεγάλο τμήμα της γιγαντιαίας αγοράς Κανταμάντο, ανέφερε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της χώρας.

Kantamanto really burn eiii pic.twitter.com/hCVVapaMNJ — Lewan (@jhude__) January 2, 2025

A massive fire broke out at Kantamanto this dawn,ravaging multiple shops and structures. The Ghana NationalFireServiceresponded by dispatching over 10 fire tenders from Accra stations.While they have managed to contain the fire, efforts are ongoing to completely douse the flames. pic.twitter.com/qDkCkJz7j4 — Big Kwame (@BigQwarMhe) January 2, 2025

Η εθνική πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποίησε 13 οχήματα για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Σήμερα, μόνο ερείπια που κάπνιζαν ακόμη είχαν απομείνει στους δρόμους που μέχρι πρόσφατα έσφυζαν από ζωή.

Εκατοντάδες πωλητές, οι περισσότεροι εκ των οποίων ασχολούνταν με τη μεταπώληση μεταχειρισμένων, εισαγόμενων ρούχων, αντιμετωπίζουν πλέον αβέβαιο μέλλον. Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες, η αξία των εμπορευμάτων που κάηκαν ανέρχεται σε εκατομμύρια, στο τοπικό νόμισμα.

«Πρόκειται για καταστροφή» σχολίασε ο Άλεξ Κινγκ Νάρτεϊ, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. «Δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς, όμως οι απώλειες για την οικονομία είναι τεράστιες. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένα βραχυκύκλωμα ενδέχεται να προκάλεσε την πυρκαγιά, όμως δεν αποκλείουμε και τον εμπρησμό», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος είπε ότι η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς ενδέχεται να συνεχιστεί και αύριο Παρασκευή.

Devastating Fire Razes Kantamanto Market, Ghana’s Largest Used Clothes Market A massive fire broke out at Accra’s Kantamanto Market early on Jan 2nd, destroying over 100 shops and causing millions of cedis in losses. Home to over 30,000 traders, the market is a crucial hub in… pic.twitter.com/LbbmeFI95m — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 2, 2025

Η αγορά μεταχειρισμένων ρούχων του Κανταμάντο, στην οποία δραστηριοποιούνταν περισσότεροι από 30.000 έμποροι, βρίσκεται στην καρδιά της επιχειρηματικής συνοικίας της Άκρα και ήταν πηγή εισοδήματος για πολλούς ανθρώπους.

Η κυβέρνηση της Γκάνας δεν έχει ακόμη ανακοινώσει εάν θα λάβει κάποια μέτρα ανακούφισης για τους πληγέντες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

