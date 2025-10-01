Γκαβασιάδης: «Να ξεκινήσουμε με νίκη, παράδειγμα ο Φώτσης»

01 Οκτ. 2025 21:21
«Η ομάδα είναι πολύ καλά δομημένη όπως και πέρυσι. Η χημεία μας δεν έχει αλλάξει. Κρατήσαμε όλο τον κορμό και προστέθηκαν δύο παιδιά με εμπειρία που έχουν αγωνιστεί σε μεγαλύτερες κατηγορίες και σίγουρα θα μας βοηθήσουν». Αυτά τόνισε μιλώντας στα social media της ομάδας ο αρχηγός της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Γιάννης Γκαβασιάδης και πρόσθεσε: «Δουλεύουμε σωστά και καλά με τον κόουτς Ρουμελιώτη. Μας παρέχονται τα πάντα για να έχουμε αποκλειστικά στραμμένη την προσοχή μας στο μπάσκετ και στο πώς μέρα με τη μέρα θα γινόμαστε καλύτεροι».

Πλέον έχοντας αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του πρωταθλήματος μιλώντας για τον στόχο ο Γιάννης Γκαβασιάδης τόνισε: «Θέλουμε να καθιερωθούμε. Η προοπτική των play-offs πρέπει να αποτελεί στόχο. Το πρωτάθλημα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Η δυναμικότητα των αντιπάλων δεν έχει καμία σχέση με τις ομάδες που ήταν απέναντί μας πέρυσι. Όμως με σκληρή δουλειά και πίστη θα φτάσουμε όσο ψηλότερα γίνεται».

Τέλος για το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Ηλυσιακό του Αντώνη Φώτση (Σάββατο 4/10, 17:00) ο Γιάννης Γκαβασιάδης υπογράμμισε τα εξής: «Ο Φώτσης είναι παράδειγμα για όλους και ο Ηλυσιακός δυνατός αντίπαλος, αλλά εμείς έχουμε υψηλό κίνητρο. Θα παίξουμε στην έδρα μας, ο κόσμος θα είναι μαζί μας και για πολλούς λόγους θέλουμε να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα με νίκη».
