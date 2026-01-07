Γνώριμος διαιτητής στο παιχνίδι Παναχαϊκή – Ζάκυνθος

Ο Βασίλης Τσάκαλης από την Ηλεία ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι της Παναχαϊκής με τη Ζάκυνθο την ερχόμενη Κυριακή (11/1) για την 15η αγωνιστική στον 4ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής. Βοηθοί του θα είναι οι Ισακοβίδης (Λακωνίας) και Μαυροκορδόπουλος (Αργολίδας).

Ο Τσάκαλης είναι διαιτητής Super League 2 και ο μοναδικός διαιτητής από την Ηλεία, που τη γλύτωσε στις αξιολογήσεις του καλοκαιριού και διατηρήθηκε στη 2η κατηγορία. Είχε διευθύνει και το παιχνίδι του α’ γύρου στο Αίγιο, ανάμεσα στον Παναιγιάλειο και την Παναχαϊκή.

Φέτος, πάντως, έχει σφυρίξει μόλις δυο φορές στη SL2 και συγκεκριμένα στα ματς Πανιώνιος – Παναργειακός 3-1 στις 27 Σεπτεμβρίου και Χανιά – Ολυμπιακός Β 1-0 στις 29 Νοεμβρίου.

Το παιχνίδι Παναιγιάλειος – Πέλοπας Κιάτου θα το «σφυρίξει» ο Τριανταφύλλου από την Αργλίδα με βοηθούς τους Κωστάκη και Γκουριώτη της ίδιας Ενωσης, ενώ στο ματς Πανγυθεατικός – Θύελλα Πατρών ορίστηκε ο Ν. Κοτσώνης (Αρκαδίας) με βοηθούς τους Τσούκα και Καρβουνιάρη της ίδιας Ενωσης.

Όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν την Κυριακή 11/1 και θα ξεκινήσουν στις 15.00

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



