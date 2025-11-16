Golden Visa: Σημαντικές αλλαγές που διευκολύνουν τις επενδύσεις

Σε πλήρη αναμόρφωση του προγράμματος Golden Visa προχωρά η κυβέρνηση με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, την ενοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κυρίως την κατεύθυνση των ξένων επενδύσεων σε τομείς που εξυπηρετούν ευρύτερες κοινωνικές και στεγαστικές ανάγκες.

H Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τις προηγούμενες ημέρες εξειδικεύει τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για πολίτες τρίτων χωρών που πραγματοποιούν επενδύσεις σε real estate.

«Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενισχύοντας την εθνική πολιτική για τις επενδύσεις και αναδιαμορφώνοντας το πλαίσιο των θεωρήσεων επενδυτή προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, που υπογράφει την ΚΥΑ μαζί με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Ανάπτυξης, Πάνο Θεοδωρικάκο και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγάρα.

Προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και να γίνει το πλαίσιο «πιο διαφανές, ενιαίο και λειτουργικό για επενδυτές, αλλά ταυτόχρονα ελεγχόμενο», ενοποιούνται και απλοποιούνται οι διαδικασίες.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ΚΥΑ, όλοι οι τύποι επένδυσης (αγορά ακινήτου, χρονομεριστική μίσθωση, διατηρητέα, αλλαγή χρήσης, οικόπεδα κ.λπ.) αποκτούν κοινό πλαίσιο δικαιολογητικών και επίσης δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης χωρίς φυσική παρουσία. Στην περίπτωση αυτή, ο επενδυτής μετά την υποβολή του αιτήματος, θα εισέρχεται στη χώρα για την υποβολή των απαιτούμενων βιομετρικών δεδομένων.

Παράλληλα, απαιτείται ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης και ηλεκτρονικό παράβολο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ για κάθε αίτηση, καθώς και προξενικό τέλος 180 ευρώ για τη θεώρηση εισόδου.

Επίσης, είναι απαραίτητη η βεβαίωση του συμβολαιογράφου που συνέταξε τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης, με την οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, τα στοιχεία του ακινήτου, το συμφωνηθέν τίμημα, ο τρόπος καταβολής του και όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής.

Στα στοιχεία του ακινήτου, συμπεριλαμβάνεται ρητή αναφορά στα τετραγωνικά μέτρα των κύριων χώρων του ακινήτου, εφόσον πρόκειται για δομημένη ακίνητη περιουσία ή ακίνητο για το οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, τα οποία θα πρέπει να έχουν ελάχιστη επιφάνεια κύριων χώρων τα εκατό είκοσι τετραγωνικά μέτρα, όπου αυτή απαιτείται. Αντίστοιχα, είναι απαραίτητες οι βεβαιώσεις δικηγόρων και μηχανικών για την επένδυση.

«Κόφτης» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η κυβέρνηση επιδιώκει να σταματήσει τη χρήση της Golden Visa ως εργαλείο για μαζικές αγορές διαμερισμάτων που βγαίνουν άμεσα σε βραχυχρόνια μίσθωση, πρακτική που θεωρείται ότι αφαιρούσε κατοικίες από την αγορά και αύξανε τις τιμές των ενοικίων, επιδεινώνοντας με τον τρόπο αυτό το στεγαστικό πρόβλημα.

Με τον «κόφτη» που μπαίνει, επιδιώκεται η επιστροφή περισσότερων ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση, η ενίσχυση της διαθεσιμότητας κατοικίας στους πολίτες και η στροφή των επενδυτών σε άλλα είδη ακινήτων (παλαιά, βιομηχανικά, διατηρητέα).

Για τον λόγο αυτό, απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση για νέες επενδύσεις από το 2024 και μετά και επιτρέπονται μόνο οι χρονομεριστικές μισθώσεις (για συγκεκριμένο διάστημα κάθε χρόνο) και οι μακροχρόνιες συμβάσεις τουλάχιστον πέντε ετών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

Επενδύσεις σε παλιά εργοστάσια και βιομηχανικά κτίρια – νέοι όροι για αλλαγή χρήσης

Προβλέπονται επίσης αλλαγές, προκειμένου να δοθεί ώθηση σε αναπλάσεις εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων που μπορούν να μετατραπούν σε κατοικίες ή σύγχρονα συγκροτήματα, αντί για περαιτέρω πίεση στο στεγαστικό από την αγορά κατοικιών αποκλειστικά για επενδυτικούς σκοπούς.

Ειδικότερα, για να μετατραπεί βιομηχανικό κτίριο σε κατοικία, απαιτείται τεχνική έκθεση μηχανικού που να πιστοποιεί ότι το κτίριο δεν λειτουργούσε ως βιομηχανία τα τελευταία 5 χρόνια κάτι που αποδεικνύεται μέσω βεβαίωσης διακοπής ηλεκτροδότησης (ΔΕΔΔΗΕ/Δήμος), εντύπων Ε2 των τελευταίων 5 ετών ή άλλων δημόσιων εγγράφων.

Επενδύσεις σε οικόπεδα ή αγροτεμάχια – ευελιξία στους υπολογισμούς

Με στόχο να ενθαρρυνθεί η πραγματική ανάπτυξη νέων κατοικιών και όχι απλή αγορά έτοιμων διαμερισμάτων που αφαιρούνται από το οικιστικό απόθεμα για την απόκτηση Golden Visa μπορεί να υπολογίζεται είτε η αξία αγοράς του οικοπέδου/αγροτεμαχίου και το κόστος ανέγερσης είτε μόνο το κόστος ανέγερσης.

Διευκόλυνση επενδύσεων σε διατηρητέα κτίρια

Για να ενισχυθεί η αναβίωση του ιστορικού κτιριακού αποθέματος της χώρας, μέσω κινήτρων που στρέφουν τους επενδυτές σε ακίνητα υψηλής πολιτιστικής αξίας για διατηρητέα ακίνητα απαιτείται τεχνική έκθεση που να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης ή ανακατασκευής.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι συνολικά η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση επιδιώκει να περιορίσει φαινόμενα κερδοσκοπίας γύρω από την αγορά κατοικίας, να αυξήσει την προσφορά ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση για τους πολίτες, να απλοποιήσει τις διαδικασίες για σοβαρούς επενδυτές και να κατευθύνει την επενδυτική δραστηριότητα προς παλαιά/κλειστά/βιομηχανικά κτίρια, διατηρητέα ακίνητα και νέες επενδύσεις.

Με λίγα λόγια, επιχειρείται η Golden Visa να πάψει να λειτουργεί ως μηχανισμός αγοράς διαμερισμάτων για βραχυχρόνια μίσθωση και να γίνει εργαλείο αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος και στήριξης των στεγαστικών αναγκών.

«Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Golden Visa, διασφαλίζουμε την παρουσία περισσότερων ακινήτων στην αγορά, καθώς δίνουμε κίνητρα μετατροπής βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων σε κατοικίες, καταργούμε τη δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης και παράλληλα αυξάνουμε το όριο των επενδύσεων», τονίζει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημειώνοντας ότι «με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε περισσότερες επενδύσεις στη χώρα και παράλληλα αυξάνουμε τα διαθέσιμα ακίνητα, συμβάλλοντας σε μια πιο ισορροπημένη και λειτουργική αγορά ακινήτων».

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

