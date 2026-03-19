«Γονείς από την κόλαση»: Οδήγησαν την κόρη τους στον θάνατο από ασιτία! Βρέθηκε αποστεωμένη και μόλις 36 κιλά

19 Μαρ. 2026 22:12
Στη Βρετανία μουδιασμένη παρακολουθεί η κοινωνία την υπόθεση της Στέφι Ντέιβις, μια 32χρονης γυναίκας που αφέθηκε από τους ίδιους της τους γονείς να πεθάνει από ασιτία και παραμέληση τον Μάιο του 2023.

Τραμπ: Οι «χρυσές» πωλήσεις όπλων σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Ιορδανία

Σύμφωνα με το BBC, η Ντέιβις είχε βρεθεί νεκρή μέσα στο σπίτι της στην πόλη Ρέξαμ της Βρετανίας σε εξαιρετικά κακή κατάσταση λόγω ακραίας παραμέλησης. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο θάνατός της – για τον οποίο οι γονείς της καταδικάστηκαν σε 8 χρόνια φυλάκιση – επήλθε από σηψαιμία και ασιτία, αποκαλύπτοντας μια τραγική ιστορία σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης.

Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, οι συνθήκες στις οποίες εντοπίστηκε νεκρή η γυναίκα, που αντιμετώπιζε πολλά ψυχολογικά προβλήματα, σοκάρουν. Η Ντέιβις βρέθηκε αποστεωμένη, να ζυγίζει μόλις 36 κιλά, με ψείρες στα μαλλιά της και με πληγές στο σώμα της. Οι διασώστες που κλήθηκαν από την μητέρα της 32χρονης, Μπερνίτα Ντείβις, διαπίστωσαν ότι το θύμα δεν είχε φάει και δεν είχε πιει τίποτα για πολλές μέρες και ενημέρωσαν την αστυνομία.

Ως αίτια θανάτου της Στέφι προσδιορίστηκε η σηψαιμία λόγω μολυσμένων πληγών, με την ασιτία να συμβάλλει στη γενική εξάντληση του ορανισμού της.

Η Ντέιβις είχε συχνές κρίσεις πανικού και υπέφερε από άγχος, ενώ δεν έλαβε ποτέ ιατρική βοήθεια παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της. Μάλιστα, όπως αποδείχθηκε στο δικαστήριο, είχε στείλει πολλά γραπτά μηνύματα στη μητέρα της, η οποία όμως τα είχε αγνοήσει επιδεικτικά.

Από την πλευρά της, η δικαστής της υπόθεσης ανέφερε ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι η Στέφι είχε λάβει αγάπη ή προσοχή από τους γονείς της, την Μπερνίντα και τον Άλαν, τους οποίους χαρακτήρισε «γονείς από την κόλαση», ενώ όπως είπε η συμπεριφορά τους έδειχνε πλήρη αδιαφορία για τον πόνο και την ταλαιπωρία της ίδιας τους της κόρης. Παρά τις σαφείς ενδείξεις παραμέλησης και τις προειδοποιήσεις από την οικογένεια και το περιβάλλον, οι γονείς δεν αντέδρασαν ποτέ.

«Απλά την αφήσατε να πεθάνει» τους είπε.

Η υπόθεση αυτή έχει σοκάρει την τοπική κοινότητα και την αστυνομία, με την ανώτερη αξιωματικό έρευνας να δηλώνει ότι είναι δύσκολο να κατανοηθεί πώς μια πρώην «υγιής γυναίκα» κατέληξε σε τέτοια κατάσταση αβοήθητης και χωρίς καμία παρέμβαση από τους γονείς της.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:30 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ, στην οποία σημειώθηκε τζακ ποτ
22:20 «Η απαξίωση του Εκπαιδευτικού είναι η καταδίκη του μέλλοντος Καμία ανοχή στη βία-Ασφαλή σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς»
22:12 «Γονείς από την κόλαση»: Οδήγησαν την κόρη τους στον θάνατο από ασιτία! Βρέθηκε αποστεωμένη και μόλις 36 κιλά
22:00 Η ΑΕΚ προκρίθηκε, αλλά για ένα ημίχρονο τα έκανε όλα λάθος!
21:50 Καρυστιανού: Καταγγέλλει «Ομερτά» στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας
21:39 Πάτρα: Πώς συνελήφθη αρχαιοκάπηλος με χρυσά, αργυρά και χάλκινα νομίσματα
21:30 Έκκληση της αδελφής της 24χρονης για πληροφορίες από όποιον γνωρίζει κάτι για τον βαρύ τραυματισμό της στη Βέροια
21:23 Γεννητούρια μέσα σε ασθενοφόρο!
21:11 Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 31,1% η ΝΔ που συσπειρώνεται, στο 13,6% το ΠΑΣΟΚ
21:01 Απατεώνες απέσπασαν 79.000 ευρώ από γυναίκα προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
20:51 Πρώην του Προμηθέα φέρνει και πάλι στην Ελλάδα ο Πανιώνιος
20:41 «Με χτύπησαν στην πλάτη με στυλό, μου πετούσαν μπουκάλια και με έβριζαν», νέες καταγγελίες από καθηγητές για επιθέσεις μαθητών
20:31 Τραμπ: Οι «χρυσές» πωλήσεις όπλων σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Ιορδανία
20:20 Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 16χρονος που έφτιαχνε και πουλούσε κροτίδες μέσα από το δωμάτιό του
20:10 Η ΔΕΕΠ Αχαΐας για Οδοντωτό: Πλήγμα στην οικονομική και τουριστική ταυτότητα
20:00 Το απρόβλεπρο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ντουμπάι και ξερό ψωμί
19:57 Δημοσκόπηση MRB: Κέρδη σχεδόν δύο μονάδων για ΝΔ, φτάνει στο 31,1% στην εκτίμηση ψήφου, στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ με 14% και χάντικαπ 17,1 μονάδων
19:48 Καιρός: Χειροτερεύει, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
19:41 Τουρκία: Διαμαρτυρία σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο και τα F-16 στη Λήμνο
19:34 ΕΛΑΣ: Εξάρθρωσε σπείρα κλοπών σε καταστήματα των Νοτίων Προαστίων, εξιχνιάστηκαν 21 περιπτώσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
