«Γονείς από την κόλαση»: Οδήγησαν την κόρη τους στον θάνατο από ασιτία! Βρέθηκε αποστεωμένη και μόλις 36 κιλά

Στη Βρετανία μουδιασμένη παρακολουθεί η κοινωνία την υπόθεση της Στέφι Ντέιβις, μια 32χρονης γυναίκας που αφέθηκε από τους ίδιους της τους γονείς να πεθάνει από ασιτία και παραμέληση τον Μάιο του 2023.

Σύμφωνα με το BBC, η Ντέιβις είχε βρεθεί νεκρή μέσα στο σπίτι της στην πόλη Ρέξαμ της Βρετανίας σε εξαιρετικά κακή κατάσταση λόγω ακραίας παραμέλησης. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο θάνατός της – για τον οποίο οι γονείς της καταδικάστηκαν σε 8 χρόνια φυλάκιση – επήλθε από σηψαιμία και ασιτία, αποκαλύπτοντας μια τραγική ιστορία σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης.

Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, οι συνθήκες στις οποίες εντοπίστηκε νεκρή η γυναίκα, που αντιμετώπιζε πολλά ψυχολογικά προβλήματα, σοκάρουν. Η Ντέιβις βρέθηκε αποστεωμένη, να ζυγίζει μόλις 36 κιλά, με ψείρες στα μαλλιά της και με πληγές στο σώμα της. Οι διασώστες που κλήθηκαν από την μητέρα της 32χρονης, Μπερνίτα Ντείβις, διαπίστωσαν ότι το θύμα δεν είχε φάει και δεν είχε πιει τίποτα για πολλές μέρες και ενημέρωσαν την αστυνομία.

‘Mother from Hell’ and husband jailed for eight years after daughter found starving to death at home https://t.co/gXuuyiKZzy — LBC (@LBC) March 19, 2026

Ως αίτια θανάτου της Στέφι προσδιορίστηκε η σηψαιμία λόγω μολυσμένων πληγών, με την ασιτία να συμβάλλει στη γενική εξάντληση του ορανισμού της.

Η Ντέιβις είχε συχνές κρίσεις πανικού και υπέφερε από άγχος, ενώ δεν έλαβε ποτέ ιατρική βοήθεια παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της. Μάλιστα, όπως αποδείχθηκε στο δικαστήριο, είχε στείλει πολλά γραπτά μηνύματα στη μητέρα της, η οποία όμως τα είχε αγνοήσει επιδεικτικά.

Από την πλευρά της, η δικαστής της υπόθεσης ανέφερε ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι η Στέφι είχε λάβει αγάπη ή προσοχή από τους γονείς της, την Μπερνίντα και τον Άλαν, τους οποίους χαρακτήρισε «γονείς από την κόλαση», ενώ όπως είπε η συμπεριφορά τους έδειχνε πλήρη αδιαφορία για τον πόνο και την ταλαιπωρία της ίδιας τους της κόρης. Παρά τις σαφείς ενδείξεις παραμέλησης και τις προειδοποιήσεις από την οικογένεια και το περιβάλλον, οι γονείς δεν αντέδρασαν ποτέ.

«Απλά την αφήσατε να πεθάνει» τους είπε.

Η υπόθεση αυτή έχει σοκάρει την τοπική κοινότητα και την αστυνομία, με την ανώτερη αξιωματικό έρευνας να δηλώνει ότι είναι δύσκολο να κατανοηθεί πώς μια πρώην «υγιής γυναίκα» κατέληξε σε τέτοια κατάσταση αβοήθητης και χωρίς καμία παρέμβαση από τους γονείς της.

