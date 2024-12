Google: Ποιες ήταν οι πιο δημοφιλείς αναζητήσεις των χρηστών για τη μόδα το 2024;

To 2024 έφτασε στο τέλος του και εμείς δε μπορούσαμε να μην αναρωτηθούμε ποιές ήταν οι πιο δημοφιλείς ερωτήσεις που έκαναν οι χρήστες στη μηχανή αναζήτησης της Google σχετικά με τη μόδα.

Η χρονιά που πέρασε, έκανε όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα τους χρήστες να αναρωτηθούν και να ζητήσουν απαντήσεις για την αισθητική, το στιλ και τα fashion comeback ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι που αναζήτησαν συμβουλές styling για να επιτύχουν πιο ενημερωμένα και σωστά outfit.

H mob wife και η brat αισθητική είναι το δίπολο που κέρδισε τις πρώτες θέσεις στις αναζητήσεις στην κατηγορία τους, το retro και το coquette outfit απασχόλησαν πολύ τους χρήστες για το τί σημαίνουν, ενώ η πλειοψηφία του κόσμου αναρωτήθηκε πώς θα συνδυάσει σωστά τα wide leg και barrel παντελόνια. Τέλος μάλλον όλοι έχουν πολλά skinny jeans στη ντουλάπα τους γι αυτό και ρώτησαν μήπως έχουν επιστρέψει στη μόδα ώστε να μπορέσουν να τα ξαναφορέσουν.

Aesthetics

Mob wife aesthetic

Brat aesthetic

Decora aesthetic

Airport tray aesthetic

Office siren aesthetic

Coastal granddaughter aesthetic

Y3K aesthetic

Style

Retro style outfit

Coquette soft style outfit

Earthy style outfit

Boyfriend style outfit

Rococo style outfit

Street style outfit

Adam Sandler style outfit

Dune style outfit

70s style outfit

Boho style outfit

How to Style

How to style wide leg παντελόνια

How to style barrel τζιν

How to style τη maxi φούστα

How to style τα New Balance 9060 sneakers

How to style τα Samba sneakers

How to style τη satin φούστα

How to style το denim jacket

How to style τις cowboy μπότες

… back in style

Επέστρεψαν τα skinny τζιν στη μόδα;

Επέστρεψαν τα stirrup παντελόνια στη μόδα;

Επέστρεψαν τα baggy τζιν στη μόδα;

Επέστρεψαν οι ψηλές κάλτσες στη μόδα;

Επέστρεψαν τα cargo παντελόνια στη μόδα;

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News