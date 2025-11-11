Γουατεμάλα: Άγρια δολοφονία εργολάβου στη μέση του δρόμου ΒΙΝΤΕΟ

Ένοπλοι μεταμφιεσμένοι σε εργάτες σκότωσαν ζευγάρι στη μέση του δρόμου

11 Νοέ. 2025 7:53
Σοκαριστική δολοφονία σημειώθηκε στη Γουατεμάλα, με θύματα τον 52χρονο πολιτικό μηχανικό και εργολάβο Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ και τη σύντροφό του Άννα Μαρία Άντρες.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας το πρωί της 8ης Νοεμβρίου, όταν έξι ένοπλοι μεταμφιεσμένοι σε εργάτες αποβιβάστηκαν από αυτοκίνητο και άνοιξαν πυρ εναντίον του ζευγαριού στη μέση του δρόμου.

Στο βίντεο φαίνονται οι δράστες να κρατούν καλάσνικοφ, πυροβολώντας επανειλημμένα τα δύο θύματα. Μετά από περίπου δέκα δευτερόλεπτα, κάλυψαν το σώμα του Ραμίρεζ με το μπουφάν του και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Εθνική Αστυνομία της Γουατεμάλας (PNC) εντόπισε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές περίπου οκτώ ώρες αργότερα. Σύμφωνα με την έρευνα, επρόκειτο για ένα SUV που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στις 22 Μαΐου 2025.

Ο Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ ήταν ιδιοκτήτης της εταιρείας Constructora D&D Ramírez y Hernández, η οποία είχε συνάψει 497 συμβάσεις με δήμους της χώρας την περίοδο 2014-2025. Το 2023 είχε θέσει υποψηφιότητα για τη δημαρχία της πόλης El Tejar με το κόμμα Cabal, χωρίς ωστόσο να εκλεγεί.
