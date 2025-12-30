Γράμματα παιδιών στον Άι Βασίλη: Πού πάνε πραγματικά μέσω ΕΛΤΑ;

Εκατοντάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα, κάθε χρόνοστέλνουν με ταχυδρομείο τα γράμματά τους στον αγαπημένο Άι Βασίλη. Από παιχνίδια και γλυκίσματα μέχρι ευχές για το νέο έτος, οι μικροί επιστολογράφοι εκφράζουν όλη τους τη φαντασία. Αλλά τι συμβαίνει στην πραγματικότητα με αυτά τα γράμματα;

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) έχουν οργανώσει ένα ειδικό πρόγραμμα που διασφαλίζει ότι οι επιστολές δεν χάνονται στον «μαγικό κόσμο» της φαντασίας.

Συλλογή των επιστολών

Όλα τα γράμματα που απευθύνονται στον Άι Βασίλη συλλέγονται κανονικά από τα ΕΛΤΑ, όπως κάθε άλλη αλληλογραφία. Στη συνέχεια ταξινομούνται και συγκεντρώνονται σε ειδικά κέντρα, ώστε να ξεκινήσει η επόμενη φάση της μαγείας.

Η διαδρομή προς τον Άι Βασίλη

Στην Ελλάδα, οι επιστολές αποστέλλονται σε συνεργαζόμενους φορείς ή οργανώσεις, οι οποίοι έχουν αναλάβει τον ρόλο του «Ταχυδρομικού Σταθμού του Άι Βασίλη». Εκεί οι εθελοντές διαβάζουν τα γράμματα και οργανώνουν τις απαντήσεις.

Η απάντηση φτάνει στο παιδί

Μέσω του προγράμματος, τα παιδιά που στέλνουν γράμμα λαμβάνουν επιστολή απάντησης από τον Άι Βασίλη. Η απάντηση είναι διαμορφωμένη ώστε να ενισχύει τη φαντασία των παιδιών και να τους δίνει χαρά, κρατώντας ζωντανό το πνεύμα και τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Τα ΕΛΤΑ φροντίζουν να διατηρείται η μαγεία, αλλά και η οργάνωση, ώστε κανένα γράμμα να μην χαθεί και κάθε παιδί να νιώσει ότι η φωνή του φτάνει στον Άγιο της καρδιάς του.

Με αυτόν τον τρόπο, η επικοινωνία μεταξύ παιδιών και Άι Βασίλη γίνεται μια όμορφη εμπειρία που συνδυάζει φαντασία, χριστουγεννιάτικη μαγεία και… σύγχρονη ταχυδρομική οργάνωση.

Πηγή: epolitical.gr

