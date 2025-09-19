Greenpeace: «Φονικό» το φετινό καλοκαίρι για Αθήνα, Πάτρα και άλλες ελληνικές πόλεις λόγω κλιματικής κρίσης

Περισσότεροι από 800 θάνατοι στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι λόγω κλιματικής κρίσης

Greenpeace: «Φονικό» το φετινό καλοκαίρι για Αθήνα, Πάτρα και άλλες ελληνικές πόλεις λόγω κλιματικής κρίσης
19 Σεπ. 2025 9:41
Pelop News

Η φετινή θερινή περίοδος αποδείχθηκε φονική για την Ελλάδα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας κατά 3,6°C λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας οδήγησε σε 808 επιπλέον θανάτους στη χώρα, εκ των οποίων οι 630 στην Αθήνα, σύμφωνα με νέα μελέτη του Imperial College London και του London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Στην Αθήνα σημαντικό ρόλο έπαιξαν επίσης η αυξημένη ατμοσφαιρική πίεση, η περιορισμένη παρουσία πράσινων χώρων και η ανεπαρκής ενημέρωση του κοινού για τις συνέπειες του καύσωνα. Αυτοί οι παράγοντες τοποθετούν την Αθήνα ανάμεσα στις τρεις ευρωπαϊκές πόλεις που υπέστησαν το μεγαλύτερο κόστος σε ανθρώπινες ζωές.

Πέρα από την Αθήνα, η έρευνα εξέτασε και άλλες ελληνικές πόλεις όπως η Πάτρα, η Κατερίνη, η Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και η Καλαμάτα, οι οποίες πλήττονται επίσης από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι 16.500 ζωές χάθηκαν εξαιτίας της ζέστης που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, αριθμός που αντιστοιχεί στο 68% των συνολικών θανάτων από καύσωνα. Η ανάλυση κάλυψε 854 πόλεις και κατέδειξε ότι οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών επλήγησαν δυσανάλογα, αποτελώντας το 85% των θυμάτων.

Η Greenpeace Ελλάδας επισημαίνει ότι οι καύσωνες και οι πυρκαγιές έχουν άμεσο κόστος σε ανθρώπινες ζωές και οικονομικές απώλειες, ενώ οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων συνεχίζουν να αποκομίζουν μεγάλα κέρδη. Ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να ακυρώσει τα σχέδια εξόρυξης φυσικού αερίου και να προχωρήσει σε καθαρές μορφές ενέργειας, ώστε να αποφευχθούν ακόμα πιο θανατηφόρα καλοκαίρια στο μέλλον.

Ο Κώστας Καλούδης, υπεύθυνος εκστρατείας για το κλίμα στην Greenpeace Ελλάδας, τόνισε: «Η κλιματική κρίση καθιστά τις πόλεις αφόρητα και επικίνδυνα ζεστές. Οι καύσωνες και οι πυρκαγιές στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές και προκαλούν τεράστιες οικονομικές ζημίες. Απαιτούμε άμεση απόσυρση από νέα έργα ορυκτών καυσίμων και στροφή σε καθαρές μορφές ενέργειας».
