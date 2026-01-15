Γροιλανδία: Ένας Ολλανδός, 13 Γερμανοί, 15 Γάλλοι και μερικοί ακόμη η Ευρωπαϊκή της δύναμη

Αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηλώσει την προθυμία τους να στείλουν δυνάμεις στη Γροιλανδία εν μέσω των απειλών που έχει εκτοξεύσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την κατάληψη της νήσου – ακόμη και με στρατιωτικά μέσα- από τη χώρα του.

Αλλά κάτω από αυτή τη φράση που ακούγεται εντυπωσιακή κρύβεται μια πεζή πραγματικότητα.

Επτά χώρες έχουν αποστείλει αποσπάσματα -ας μην τις αποκαλέσουμε δυνάμεις- και από αυτά τα πέντε έχουν στρατιώτες μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού.

Ως σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στη Γροιλανδία επιχειρούν 15 Γάλλοι, 13 Γερμανοί, 3 Σουηδοί, 2 Νορβηγοί, 2 Φινλανδοί, 1 Βρετανός και ένας Ολλανδός.

Δηλαδή, 37 στο σύνολο, που πάντως αναμένεται να αυξηθούν (όχι εντυπωσιακά) τις επόμενες ημέρες.

Η αποστολή τους είναι, για την ώρα, αναγνωριστική, σε κάθε περίπτωση για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα η πρωτοβουλία είναι στην πλευρά της Ουάσινγκτον.

