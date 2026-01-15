Γροιλανδία: Ένας Ολλανδός, 13 Γερμανοί, 15 Γάλλοι και μερικοί ακόμη η Ευρωπαϊκή της δύναμη

Η αποστολή τους είναι, για την ώρα, αναγνωριστική

Γροιλανδία: Ένας Ολλανδός, 13 Γερμανοί, 15 Γάλλοι και μερικοί ακόμη η Ευρωπαϊκή της δύναμη
15 Ιαν. 2026 21:40
Pelop News

Αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηλώσει την προθυμία τους να στείλουν δυνάμεις στη Γροιλανδία εν μέσω των απειλών που έχει εκτοξεύσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την κατάληψη της νήσου – ακόμη και με στρατιωτικά μέσα- από τη χώρα του.

Έκδοση στη Γαλλία της Κύπριας «βασίλισσας» της απάτης με μαμούθ κρυπτονομίσματα

Αλλά κάτω από αυτή τη φράση που ακούγεται εντυπωσιακή κρύβεται μια πεζή πραγματικότητα.

Επτά χώρες έχουν αποστείλει αποσπάσματα -ας μην τις αποκαλέσουμε δυνάμεις- και από αυτά τα πέντε έχουν στρατιώτες μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού.

Ως σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στη Γροιλανδία επιχειρούν 15 Γάλλοι, 13 Γερμανοί, 3 Σουηδοί, 2 Νορβηγοί, 2 Φινλανδοί, 1 Βρετανός και ένας Ολλανδός.

Δηλαδή, 37 στο σύνολο, που πάντως αναμένεται να αυξηθούν (όχι εντυπωσιακά) τις επόμενες ημέρες.

Η αποστολή τους είναι, για την ώρα, αναγνωριστική, σε κάθε περίπτωση για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα η πρωτοβουλία είναι στην πλευρά της Ουάσινγκτον.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:11 Ο Κώστας Ανεστίδης βρίζει χυδαία τον Κυριάκο Μητσοτάκη on camera
22:00 Καρναβάλι 2026: Οι αφίσες της φετινής διοργάνωσης
21:51 Η σύμβαση–ορόσημο με τη Hellenic Train και 420 εκατ. ευρώ επενδύσεις για τον σιδηρόδρομο
21:40 Γροιλανδία: Ένας Ολλανδός, 13 Γερμανοί, 15 Γάλλοι και μερικοί ακόμη η Ευρωπαϊκή της δύναμη
21:31 Γάζα: Νέοι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ, τουλάχιστον 6 νεκροί, ανάμεσά τους ένας διοικητής της Χαμάς
21:21 Καταγγελία της αστυνομικού Έλενας Μπόμπου ότι ο πρώην σύντροφό της παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα, ΒΙΝΤΕΟ
21:07 Στην εκπνοή διπλό χτύπημα από τον Απόλλωνα!
21:00 Φως στην πρόσφατη Ιστορία της Πάτρας: Εγκαίνια της έκθεσης τεκμηρίων «Οι Δίαυλοι»
20:51 Αυτός είναι ο Ολυμπιονίκης που θα δικαστεί για βιασμό της 13χρονης κόρης του προπονητή του! Αντιμέτωπος με 20ετή φυλάκιση
20:41 Τραμπ: Τον «συγκράτησαν» Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ομάν για να μην επιτεθεί στο Ιράν
20:31 Έκδοση στη Γαλλία της Κύπριας «βασίλισσας» της απάτης με μαμούθ κρυπτονομίσματα
20:20 ΗΠΑ: Νέο μεγάλο σκάνδαλο στοιχηματισμού με 20 κατηγορούμενους από το κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ, ΒΙΝΤΕΟ
20:08 «Δεν ήθελε καθόλου να συναναστρέφεται με τον πατέρα της», αποκάλυψη για την εξαφανισμένη Λόρα από φίλη της
20:00 Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων: Τρεις προσκλήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
19:50 Μεγάλη η πίεση στις ΜΕΘ, άγγιξαν τις 900 οι νοσηλείες λόγω γρίπης σε μία εβδομάδα
19:41 Πέθανε ο πρώην νομάρχης Φθιώτιδας και βουλευτής ΝΔ Θανάσης Χειμάρας
19:31 «Υπάρχει μία συμμορία τραμπούκων, αυριανών δολοφόνων», συγκλονιστική καταγγελία από την αδελφή του 17χρονου στις Σέρρες
19:21 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το πρόγραμμα και οι εκδηλώσεις
19:10 Αρβανιτοπούλου: «Κύλησε ιδανικά ο Α΄ γύρος, στόχος της Παναχαϊκής η άνοδος»
19:00 Βελτίωση επιδόσεων στον Τουρισμό: Αύξηση επισκεπτών 9% και εσόδων 24% το 2025
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ