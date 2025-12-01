Γροθιές, μπουνιές στο ερασιτεχνικό και ξυλοδαρμός στα αποδυτήρια! ΦΩΤΟ

Στη Βόρεια Ιρλανδία η αναμέτρηση ανάμεσα στην Κέλβιν Ολτν Μπόις Κ21 και την Γουέστλεαντ Γιάνγκ Μέν FC, για το Κύπελλο Belfast District Football League Cup, ξέφυγε πλήρως από τα ποδοσφαιρικά όρια

01 Δεκ. 2025 18:10
Pelop News

Άγριο ξύλο σε αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στη Βόρεια Ιρλανδία, με τις μπουνιές να διαδέχονται η μία την άλλη τόσο μέσα στον αγωνιστικό χώρο όσο και αργότερα στους διαδρόμους των αποδυτηρίων.​

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Κέλβιν Ολτν Μπόις Κ21 και την Γουέστλεαντ Γιάνγκ Μέν FC, για το Κύπελλο Belfast District Football League Cup, ξέφυγε πλήρως από τα ποδοσφαιρικά όρια και κατέληξε σε σκληρή σύρραξη. Το παιχνίδι, που ξεκίνησε ως ένας ακόμη αγώνας ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, εξελίχθηκε σε χάος, με συγκρούσεις μεταξύ παικτών και ένταση σε κάθε μονομαχία.​

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αρχικά σημειώθηκε γενικευμένη συμπλοκή στον αγωνιστικό χώρο με ανταλλαγή γροθιών μεταξύ ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Η ένταση όμως δεν έληξε με το τελευταίο σφύριγμα, καθώς η «δεύτερη πράξη» του επεισοδίου εκτυλίχθηκε κοντά στα αποδυτήρια, όπου παίκτης φέρεται να δέχθηκε σκληρή επίθεση και χτυπήματα στο κεφάλι από αντίπαλους.​

Η πλευρά της Κέλβιν εξέφρασε οργή για τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για «ντροπιαστικές» σκηνές και υποστηρίζοντας πως παίκτης της ομάδας τους δέχθηκε «ενέδρα» πηγαίνοντας μόνος του προς τα αποδυτήρια, με συμπαίκτες του να χτυπιούνται όταν έσπευσαν να βοηθήσουν. Η Γουέστλαντ από την άλλη υποστήριξε ότι τα βίντεο που κυκλοφορούν δεν αποτυπώνουν όλη την αλήθεια των γεγονότων και προανήγγειλε επίσημη τοποθέτηση, τη στιγμή που η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα και ζητά πληροφορίες από τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.

Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
