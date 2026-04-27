Γροζοπούλου: «Εστιάζουμε μόνο στο πρώτο παιχνίδι με Ηλιούπολη»

27 Απρ. 2026 16:07
Pelop News

Αντίστροφα μετρά πλέον από σήμερα η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ, η οποία μπαίνει στην τελική ευθεία για την πρώτη μάχη της παραμονής, που θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου, με αντίπαλο την Ηλιούπολη, η οποία έχει και το πλεονέκτημα έδρας.
Όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις δύο νίκες θα εξασφαλίσει και την παραμονή της, γεγονός που καταδεικνύει πόσο κρίσιμο είναι το παιχνίδι του Σαββάτου.

Υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος μέχρι τότε και στο διάστημα αυτό ο Βασίλης Κανελλόπουλος θέλει να το εκμεταλλευτεί, ώστε να αυξήσει τον βαθμό ομοιογένειας με τις αθλήτριές του. Παράλληλα, κερδίζεται χρόνος και για την αποθεραπεία της Όλγας Μοίραλη, η οποία είναι τραυματίας και δίνει αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβει έστω ένα ή δύο από τα παιχνίδια της σειράς των play-out.

Η περιφερειακός του ΝΟΠ, Σμαράγδα Γροζοπούλου, μιλώντας στην «ΠτΔ», τόνισε: «Έχουμε μπροστά μας δύο εβδομάδες για να διορθώσουμε κάποια λάθη που μας κόστισαν και μας έφεραν στην ισοπαλία στον τελευταίο αγώνα με την Ηλιούπολη. Εστιάζουμε αποκλειστικά στο πρώτο παιχνίδι, που είναι εκτός έδρας, απέναντι σε έναν αντίπαλο που γνωρίζουμε καλά. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και θα προετοιμαστούμε ακόμα περισσότερο αυτές τις μέρες. Σίγουρα η απουσία της αρχηγού μας είναι σημαντική, όπως ήταν και στο προηγούμενο παιχνίδι, όμως η ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι να μείνουμε ενωμένες και συγκεντρωμένες στον στόχο μας».
Την ίδια ώρα υπάρχουν σκέψεις για φιλικά τεστ, ωστόσο ακόμα δεν είναι τίποτα σίγουρο.

