ΓΣΕΕ: Υποχρέωση των εργοδοτών τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων σε ακραία καιρικά φαινόμενα

Οδηγίες για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), επισημαίνοντας ότι η λήψη προληπτικών και έκτακτων μέτρων αποτελεί νομική υποχρέωση των εργοδοτών, βάσει της εργατικής νομοθεσίας και των σχετικών εγκυκλίων των αρμόδιων υπουργείων.

Όπως υπογραμμίζει η Συνομοσπονδία, όταν οι καιρικές συνθήκες καθιστούν την εργασία επικίνδυνη, οι εργοδότες οφείλουν να προσαρμόζουν την οργάνωση της εργασίας και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να αποτρέπονται εργατικά ατυχήματα και σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους, προβλέπεται ρητά:

η προσαρμογή του ωραρίου, η τροποποίηση του τρόπου παροχής εργασίας ή ακόμη και η προσωρινή αναστολή εργασιών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο,

η εφαρμογή της τηλεργασίας, όπου είναι εφικτή, καθώς και η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων,

η πλήρης προστασία των εργαζομένων από μισθολογικές απώλειες ή πειθαρχικές κυρώσεις που σχετίζονται με μέτρα λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ιδιαίτερη ευθύνη, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, φέρουν οι εργοδότες σε κλάδους αυξημένης επικινδυνότητας, όπως οι εξωτερικές εργασίες, τα εργοτάξια, οι μεταφορές και οι διανομές, όπου τα μέτρα υγείας και ασφάλειας πρέπει να εφαρμόζονται άμεσα και αυστηρά.

Η Συνομοσπονδία καλεί την Πολιτεία να εντείνει τους ελέγχους από τους αρμόδιους μηχανισμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, «η υγεία και η ζωή των εργαζομένων δεν αποτελούν κόστος, αλλά θεμελιώδη υποχρέωση».

Παράλληλα, η ΓΣΕΕ επαναλαμβάνει το πάγιο αίτημά της προς το Υπουργείο Εργασίας για τη θέσπιση σαφών νομοθετικών ρυθμίσεων και απαγορεύσεων, που θα διασφαλίζουν τη μη διακινδύνευση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε συνθήκες έντονης κακοκαιρίας, καθώς και για την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβιάσεων.

Τα σωματεία, τα Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες της ΓΣΕΕ δηλώνουν σε επαγρύπνηση για την υποβολή καταγγελιών, ενώ στη διάθεση εργαζομένων και συνδικάτων βρίσκονται το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ) και το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.

«Μετακινούμαστε μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν παραγγέλνουμε προϊόντα που προϋποθέτουν μετακίνηση εργαζομένων μέσα στην κακοκαιρία», καταλήγει η ΓΣΕΕ.

