Γυναίκα πέθανε αβοήθητη περιμένοντας αιμόφυρτη το ασθενοφόρο!

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας

Γυναίκα πέθανε αβοήθητη περιμένοντας αιμόφυρτη το ασθενοφόρο!
17 Οκτ. 2025 11:19
Pelop News

Γυναίκα έχασε τη ζωή της περιμένοντας να την παραλάβει ασθενοφόρο για 45 λεπτά! Συγκεκριμένα στην πολύ σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Τουρισμού & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Κορώνης, Παναγιώτης Μαργιάννης λέγοντας σε ανάρτησή του πως μία ηλικιωμένη πέθανε στη μέση του δρόμου, περιμένοντας 45 λεπτά ασθενοφόρο από την Καλαμάτα για να την παραλάβει.

Mαρτυρία σοκ για το δυστύχημα με 3 νεκρούς στις Αφίδνες: «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο» ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16.10.2025) στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Η 89χρονη φέρεται πως έπεσε έξω από το σπίτι της με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Οι γείτονες κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ για να σταλεί ασθενοφόρο αλλά το πλησιέστερο Κέντρο Υγείας δεν εφημέρευε με αποτέλεσμα να κληθεί μονάδα από το νοσοκομείο Καλαμάτας.

Γυναίκα πέθανε αβοήθητη περιμένοντας αιμόφυρτη το ασθενοφόρο!

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη περίμενε αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου 45 λεπτά για να έρθει βοήθεια. Εν τέλει δεν άντεξε, και άφησε την τελευταία της πνοή.

«Σήμερα το απόγευμα έφυγε από κοντά μας μία ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή του Χαρακοπιού περιμένοντας στον δρόμο βοήθεια από Καλαμάτα. Το ασθενοφόρο έφτασε μετά από 45 περίπου λεπτά. Καμία εφημερία στο ιατρείο της Λογγάς. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τής και μας δώσει φώτιση», έγραψε στην ανάρτησή του ο Παναγιώτης Μαργιάννης.
