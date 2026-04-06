Γυναίκα συνελήφθη γιατί προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά στις φυλακές της Φωκίδας

Στη σύλληψη μίας αλλοδαπής γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Φωκίδα, όταν διαπιστώθηκε ότι μετέφερε ποσότητα κάνναβης με σκοπό να την παραδώσει σε κρατούμενο σωφρονιστικού καταστήματος κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου.

Ρέθυμνο: 68χρονος συνελήφθη για οπλοκατοχή και αρχαιότητες

Η γυναίκα εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου 4 Απριλίου, ως επιβάτιδα σε αυτοκίνητο, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από το Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος και με τη συνδρομή της Τροχαίας Άμφισσας – Δελφών.

Κατά τον έλεγχο, παρέδωσε δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 109,40 γραμμαρίων, τις οποίες είχε κρύψει στο σώμα της αλλά και στην επένδυση της τσάντας της.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα ναρκωτικά προορίζονταν για έγκλειστο των φυλακών, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για σοβαρά αδικήματα.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν επίσης ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή της, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο κρατούμενος που φέρεται ως παραλήπτης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές.

