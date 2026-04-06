Ρέθυμνο: 68χρονος συνελήφθη για οπλοκατοχή και αρχαιότητες

Είχε στην κατοχή του οπλοπολυβόλο, πιστόλια και ανιχνευτή μετάλλων

06 Απρ. 2026 18:21
Pelop News

Στο Ρέθυμνο η Αστυνομία προχώρησε σήμερα (6/4/2-26) στη σύλληψη ενός 68χρονου για παραβάσεις της νομοθεσίας για όπλα και αρχαιότητες.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα της Αστυνομίας στο σπίτι και σε άλλους χώρους, που κατέχει και χρησιμοποιεί ο 68χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– ένα οπλοπολυβόλο,

– ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο είχε υποστεί τεχνική παρέμβαση με αποτέλεσμα να δέχεται φυσίγγια πέραν του νόμιμου ορίου,

– Δύο αεροβόλα όπλα

– Δύο κλιπ συγκράτησης φυσιγγίων, γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου,

– 16 πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

– Τρία κάλυκες και
– Ένας ανιχνευτής μετάλλων

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ