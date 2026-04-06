Ρέθυμνο: 68χρονος συνελήφθη για οπλοκατοχή και αρχαιότητες
Είχε στην κατοχή του οπλοπολυβόλο, πιστόλια και ανιχνευτή μετάλλων
Στο Ρέθυμνο η Αστυνομία προχώρησε σήμερα (6/4/2-26) στη σύλληψη ενός 68χρονου για παραβάσεις της νομοθεσίας για όπλα και αρχαιότητες.
Ειδικότερα, μετά από έρευνα της Αστυνομίας στο σπίτι και σε άλλους χώρους, που κατέχει και χρησιμοποιεί ο 68χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
– ένα οπλοπολυβόλο,
– ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο είχε υποστεί τεχνική παρέμβαση με αποτέλεσμα να δέχεται φυσίγγια πέραν του νόμιμου ορίου,
– Δύο αεροβόλα όπλα
– Δύο κλιπ συγκράτησης φυσιγγίων, γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου,
– 16 πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
– Τρία κάλυκες και
– Ένας ανιχνευτής μετάλλων
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
