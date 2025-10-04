H ΑΕ Γλαύκου/Εσπερου τίμησε τον Αντώνη Φώτση

Σε μια πολύ όμορφη κίνηση προχώρησε η διοίκηση τη ΑΕ Γλαύκου/Εσπερου η οποία στην ανάπαυλα του ημιχρόνου του αγώνα με τον Ηλυσιακό, τίμησε τον αθλητή της Αθηναϊκής ομάδας, Αντώνη Φώτση για την τεράστια προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Την ανθοδέσμη έδωσε ο αρχηγός της πατρινής ομάδας Γιάννης Γκαβασιάδης ο οποίος τίμησε τον Φώτση με τους φιλάθλους στο κατάμεστο γήπεδο να χειροκροτούν θερμά έναν από τους κορυφαίους Έλληνες μπασκετμπολίστες.

