H ΑΕ Γλαύκου/Εσπερου τίμησε τον Αντώνη Φώτση

04 Οκτ. 2025 18:28
Pelop News

Σε μια πολύ όμορφη κίνηση προχώρησε η διοίκηση τη ΑΕ Γλαύκου/Εσπερου η οποία στην ανάπαυλα του ημιχρόνου του αγώνα με τον Ηλυσιακό, τίμησε τον αθλητή της Αθηναϊκής ομάδας, Αντώνη Φώτση για την τεράστια προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Την ανθοδέσμη έδωσε ο αρχηγός της πατρινής ομάδας Γιάννης Γκαβασιάδης ο οποίος τίμησε τον Φώτση με τους φιλάθλους στο κατάμεστο γήπεδο να χειροκροτούν θερμά έναν από τους κορυφαίους Έλληνες μπασκετμπολίστες.
