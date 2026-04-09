H ΗΕLLENiQ ΕNERGY στηρίζει το πρώτο κοινωνικό καφενείο με εργαζόμενους ΑμεΑ στο Θριάσιο

09 Απρ. 2026 17:31
Pelop News

 

  • Το κοινωνικό καφενείο «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» αποτελεί το νέο σημείο συνάντησης και αλληλεπίδρασης για όλους τους πολίτες
  • Λειτουργεί από τον Φορέα «Όλοι Εμείς Μαζί», με Μεγάλο Χορηγό την ΗΕLLENiQ Petroleum
  • Στόχος της πρωτοβουλίας η ομαλή ένταξη ατόμων με νοητική αναπηρία στην αγορά εργασίας

 Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στην πόλη της Ελευσίνας, που κάνει πράξη το όραμα μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή η HELLENiQ Petroleum, μέλος της HELLENiQ ENERGY. Ως Μεγάλος Χορηγός, στηρίζει τη λειτουργία του πρώτου κοινωνικού καφενείου στο Θριάσιο, το οποίο απασχολεί άτομα με νοητική αναπηρία.

Το κοινωνικό καφενείο «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» στην οδό Ιατρού Παπαγιάννη 59, αποτελεί έναν ζεστό και ανοιχτό χώρο φιλοξενίας συνάντησης και κοινωνικής συναναστροφής για όλους. Ήδη έχει γίνει σημείο αναφοράς για κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, προσφέροντας ένα φιλικό περιβάλλον που ξεχωρίζει για την αμεσότητα, τη φροντίδα και την ανθρώπινη επαφή.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και ομαλή ένταξη ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας σε ένα προστατευμένο και υποστηριζόμενο χώρο. Μέσα από τη συμμετοχή τους στη λειτουργία του καφενείου, οι εργαζόμενοι εφαρμόζουν πολύτιμες εργασιακές δεξιότητες που έχουν αποκτήσει στον τομέα της εστίασης, ενώ παράλληλα ενδυναμώνονται μέσα από την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία και την καθημερινή επαφή με τους επισκέπτες του χώρου.

Η «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» είναι το πρώτο κοινωνικό καφενείο αυτού του τύπου στο Θριάσιο Πεδίο και ένα από τα λίγα αντίστοιχα εγχειρήματα στην Ελλάδα, που απασχολούν άτομα με αναπηρία. Λειτουργεί από τον Φορέα «Όλοι Εμείς Μαζί», ο οποίος παρέχει καθημερινά πολλαπλές υπηρεσίες στους ωφελούμενους, μέσω του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) για ΑμεΑ.

Η HELLENiQ Petroleum, μέλος της ΗΕLLENiQ ENERGY, στηρίζει διαχρονικά το έργο και το όραμα του Φορέα «Όλοι Εμείς Μαζί», για μια κοινωνία, με ίσες ευκαιρίες για όλους. Στο ίδιο πλαίσιο, είχε υποστηρίξει και στο παρελθόν τη λειτουργία της Στέγης Αυτόνομης Διαβίωσης «Δήμητρα», μιας ακόμα πρωτοβουλίας που στόχο έχει να προάγει την αξιοπρεπή, αυτόνομη και ποιοτική διαβίωση ατόμων με αναπηρία.

Η ΗΕLLENiQ ENERGY, μέσω του Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, υλοποιεί σταθερά δράσεις που αναδεικνύουν τις αξίες της συμπερίληψης, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Αποτελεί τον ΧΡΥΣΟ ΧΟΡΗΓΟ της Παραολυμπιακής Επιτροπής και στέκεται δίπλα σε φορείς και συλλόγους ΑμεΑ στην ευρύτερη κοινωνία, αλλά και στην περιοχή του Θριασίου που προωθούν τις αρχές της ατομικής εξέλιξης, της ενδυνάμωσης και της ενσωμάτωσης.

 

