H Kendall Jenner με pantless street style – ΦΩΤΟ

H Kendall Jenner το τελευταίο διάστημα προσπαθεί να μας πείσει πως… μπορούμε και χωρίς παντελόνι! Η πολυσυζητημένη celebrity και μοντέλο που βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο όσον αφορά στο στυλ της, μας έδωσε ιδέες για ένα ακόμα pantless street style look.

Το supermodel σε πρόσφατη εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη επέλεξε ένα bare legged look με κλασική American αισθητική. Ενα κλασικό λευκό πουκάμισο συνδυασμένο με ένα oversized navy blue blazer και κομψά μαύρα loafers μια μαύρη oversized τσάντα ώμου, τετράγωνα γυαλιά, silver κρίκοι και το baseball καπέλο των New York Yankees από The Row ολοκλήρωσαν το outfit της.

Η Kendall Jenner μας έχει συνηθίσει σε εμφανίσεις που τονίζουν τα καλλίγραμμα πόδια της, όπως την είδαμε στα shows των Miu Miu, Prada, Dior, Coperni και φυσικά στο πρόσφατο Jacquemus show.