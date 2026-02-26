H Περιφέρεια Δυτική Ελλάδας στηρίζει το “14ο FRIENDSHIP GAMES TAEKWONDO”

Με την στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «14ο FRIENDSHIP GAMES TAEKWONDO», την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 στην Πάτρα, στο αθλητικό κέντρο Ροϊτίκων.

Οι αγώνες φέτος έχουν επετειακό χαρακτήρα καθώς γίνονται για 14χρονια με την καινοτομία να υπάρξει στους αγώνες το ηλεκτρονικό σύστημα καταμέτρησης πόντων KPNP που χρησιμοποιείται στους επισήμους εγχώριους αγώνες και αγώνες του εξωτερικού, όπως και VR Taekwondo ένα πρωτοποριακό τρόπο αγώνα που συνδυάζει το άθλημα του taekwondo με την εικονική πραγματικότητα.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν με τον τελευταίας τεχνολογίας υλικοτεχνικό εξοπλισμό εξασφαλίζοντας, την καλύτερη εμπειρία αγώνων για όλους τους αθλητές.

