Halloween στην Πάτρα; Κι όμως θα γίνει παρέλαση το βράδυ του Σαββάτου – Τι λένε έμποροι, εστίαση, φαν και η εκκλησία

Κάθε χώρα έχεις τις δικές της δοξασίες για τους νεκρούς και των κάτω κόσμο. Το Χάλογουιν σίγουρα δεν είναι μια ελληνική δοξασία, όμως η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς και στη χώρα μας, προκαλώντας μια ιδιαίτερη επίδραση, κυρίως στις νεότερες ηλικίες και στους φοιτητές.

Πάρτε για παράδειγμα την παρέλαση που θα διοργανωθεί και φέτος στην Πάτρα το βραδάκι του Σαββάτου (το ραντεβού έχει δοθεί για τις 8.30 στη διασταύρωση της πλατείας Τριών Ναυάρχων με τον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου), αλλά και τη γενικότερη μόδα στολισμού που επικρατεί το τελευταίο δεκαήμερο σε εμπορικά καταστήματα κι εστίαση, ακόμη και στα ίδια μας τα σπίτια.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΘΡΥΛΟΙ

Κάνοντας ένα ταξίδι στον χρόνο, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλές θεωρίες για την προέλευση του Χάλογουιν που εορτάζεται στον δυτικό κόσμο μεταξύ 31ης Οκτωβρίου και 1ης Νοεμβρίου. Μια θεωρία υποστηρίζει ότι η έμπνευση για τη γιορτή προήλθε από τα γαελικά φεστιβάλ της σοδειάς, ιδίως του Σόουιν. Κάποιοι, μάλιστα, υποστηρίζουν ότι το Σόουιν μετεξελίχθηκε σε Χάλογουιν από τη χριστιανική εκκλησία, στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Αλλοι ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι το Χάλογουιν προήλθε από τον εορτασμό της (δυτικής) Ημέρας των Αγίων Πάντων (1η Νοεμβρίου), και δεν αποτελεί τη μετεξέλιξη κάποιας γαελικής εορτής. Αν και για αιώνες ο εορτασμός του Χάλογουιν ήταν περιορισμένος μόνο στην Ιρλανδία και τη Σκωτία, τον 19ο αιώνα Ιρλανδοί και Σκωτσέζοι μετανάστες μετέφεραν το έθιμο στη βόρεια Αμερική, ενώ από τα τέλη του 20ού αιώνα και τις αρχές του 21ου αιώνα, λόγω της αμερικανικής επιρροής, ο εορτασμός του Χάλογουιν έχει επεκταθεί και σε χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με τον αγγλοσαξωνικό κόσμο, όπως εσχάτως (και) η Ελλάδα.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός Αβροκόμη Ξενογιάννη, η οποία είναι γεννημένη στον Καναδά και μετακόμισε στην Ελλάδα σε παιδική ηλικία, μίλησε για μια ακόμη χρονιά στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» για αυτήν τη… μετακόμιση του Χάλογουιν και στα μέρη μας. «Η συγκεκριμένη εορτή δεν είναι παρέλαση φαντασμάτων, ούτε Καρναβάλι. Εχει έναν συγκεκριμένο λόγο και είναι στο πλαίσιο μιας ολόκληρης παράδοσης. Φυσικά και δεν είναι κάτι κακό το να μπούμε σε ένα πιο παγκόσμιο πνεύμα, αρκεί, όμως, να μην παραποιήσουμε κάποιες βασικές αρχές λόγω μόδας ή ακόμη χειρότερα εμπορευματοποίησης» ανέφερε η Αβροκόμη Ξενογιάννη.

ΟΙ «ΟΠΑΔΟΙ», ΟΙ «ΑΡΝΗΤΕΣ» ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΤΙ

Κάνοντας μια βόλτα και στα φοιτητικά στέκια της Πάτρας, διαπιστώσαμε πως οι περισσότεροι νέοι δεν συνδέουν το Χάλογουιν με κάποια «απόκρυφη, παγανιστική και μυστικιστική τελετουργία», αλλά το θεωρούν ως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για βόλτα με την παρέα, για νέες γνωριμίες και για… χαβαλέ! Υπάρχουν, πάντως, και πολλοί φοιτητές που αρνούνται κατηγορηματικά να συμμετάσχουν σε όλο αυτό, θεωρώντας το είτε ως «κάτι ξενόφερτο» ή «αντιχριστιανικό» είτε ως «προϊόν εμπορευματοποίησης για να βγάλει κέρδος ένα ολόκληρο σύστημα». Οπως μας είπε νεαρή φοιτήτρια: «Το πολύ-πολύ να μαζευτούμε με τους φίλους και τις φίλες μας και να δούμε καμία ταινία θρίλερ -τίποτα περισσότερο». Πάντως, τις τελευταίες ημέρες αυξήθηκε κατακόρυφα η ζήτηση σε πολυκαταστήματα και μαγαζιά κοστουμιών της Πάτρας, καθώς αρκετοί αναζήτησαν μάσκες, σκουπόξυλα και στολές ζόμπι, βαμπίρ και τα σχετικά, για να πάρουν μέρος σε ιδιωτικά πάρτι ή για να περάσουν ένα… μαγικό διήμερο στα κλαμπ της πόλης.

«ΦΑΡΣΑ Ή ΚΕΡΑΣΜΑ»

Και κάτι τελευταίο: Στις ΗΠΑ το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου τα παιδιά βγαίνουν στις γειτονιές μασκαρεμένα σε τέρατα και ξωτικά και χτυπούν τις πόρτες, λέγοντας: «Φάρσα ή κέρασμα;». («Trick or treat» αγγλιστί). Στα μέρη μας αυτό δεν το έχουμε ακόμη και μάλλον δύσκολα θα το δούμε. Από τη μια πλευρά δεν υπάρχουν και τόσα πολλά χρήματα προς διάθεση και από την άλλη δύσκολα ανοίγει κανείς την πόρτα του στις μέρες μας σε αγνώστους. Ειδικά σε κάποιους που θυμίζουν τον… κόμη Δράκουλα και τον μάγο Βόλντερμορτ!

