Hedge Out: Και οι δύο «αιώνιοι» ευχαριστημένοι!

Πολύ ενδιαφέρον είχε η εβδομάδα που ολοκληρώθηκε μπασκετικά και δυναμικά μπήκε ήδη η τρέχουσα! Ένα ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι λέγαμε και ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο Clasico της χρονιάς με 90-86 στο ΣΕΦ στην αναμέτρηση των απουσιών!

Η ξαφνική απουσία του σκόρερ Ναν στον ΠΑΟ έφερε χαμόγελα στον Ολυμπιακό που είχε όμως εκτός τον δικό του σκόρερ Φουρνιέ και 4 γκαρντ συνολικά! Αλλά πήρε το ντέρμπι (το επόμενο αργεί και πάει Γενάρη για την Ευρωλίγκα) και έφτιαξε ψυχολογία. Χαρούμενος που νίκησε με τόσες απουσίες και αρχίζοντας με -12 και 1/10τρ στην 1η περίοδο και 80-81 στο 38′ από +7.

Και παίζοντας με τον τρίτο του άσο (Λι και τον προσφάτως αποκτηθέντα Ντιλικίνα που έβαλε όμως το πιο κρίσιμο καλάθι (88-84 στα 27”’), στο “1”. Αλλά και οι πράσινοι είναι ικανοποιημένοι καθώς χωρίς τους δυο κορυφαίους τους ξένους (Ναν και Λεσόρτ) έχασαν μόλις 4π και στις λεπτομέρειες και μπορούν το +5 στο ΟΑΚΑ για το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ.

Ο κόσμος χάρηκε για ένα ωραίο παιχνίδι με σκορ και θέαμα. Ο Ολυμπιακός δέχθηκε 7/12τρ στα πρώτα 15′ με τον ΠΑΟ να έχει αποκάλυψη Τολιόπουλο (4/5τρ) και Σορτς με 27π στο ημίχρονο και 48π παραγωγικότητα. Αλλά η ερυθρόλευκη άμυνα (μόλις 2/15τρ ο ΠΑΟ μετά το 15′, άποντος Τολιόπουλος στο β΄ και άποντος Σορτς στην 3η) ήταν το κλειδί.

Κακοί πάλι αμυντικά οι πράσινοι που είχαν τρανζίσιον (9-21)και εξαιρετικό Σορτς αλλά χωρίς τον Ναν (πρόβλημα ότι θέλουν και οι δύο την μπάλα στα χέρια)!

Τρομερός ο Βεζένκοφ (9/9δ), αλλά και ο Ντόρσεϊ σαν Φουρνιέ με 16π και 8 ασίστ! Κλειδί οι 13 ασίστ από Ντόρσεϊ-Γουόρντ! Ψάχνεται ο σέντερ Χολμς ακόμα και 0/6τρ ο Όσμαν ενώ κακός αμυντικά ήταν ο Γκραντ.

*Ωραίο μπάσκετ και μεγάλη νίκη 93-86 για τον Προμηθέα με το φιλόδοξο Μαρούσι δείχνοντας πάλι χαρακτήρα (77-80 στο 35′), και μιλάμε για νεανική ομάδα.

Με διπλό στην Βαρσοβία στο Τσάμπιονς Λιγκ με την Λέγκια θα βλέπει πρόκριση. Στην Ευρωλίγκα οι αιώνιοι σε αναμονή αν θα παίξουν Φουρνιέ και Ναν στην διπλή αγωνιστική της εβδομάδας.

Ο Ολυμπιακός πονηρό ματς με την Εφές μέσα και πάει για το 2/2 και με Μακάμπι έξω. Ο ΠΑΟ άνετα την κακή Βιλερμπάν μέσα και θέλει Ναν για το ματς στην Πόλη με Εφές

