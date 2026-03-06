«Hello guys», χαμός στο κέντρο της Αθήνας με τον Μπραντ Πιτ

Στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Πλατεία Κοτζιά βρίσκεται ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής παραγωγής The Riders, που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στην πόλη.

Ο Μπράντ Πιτ βγήκε από το καμαρίνι που έχει στηθεί απέναντι από το Δημαρχείο Αθηνών για τις ανάγκες της ταινίας, επιβιβάστηκε σε ένα Range Rover και κατευθύνθηκε προς την είσοδο του κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Για λίγα δευτερόλεπτα μάλιστα, η Δημοτική Αστυνομία έκλεισε τον δρόμο μπροστά από την πλατεία, ώστε να μπορέσει το όχημα να περάσει με ασφάλεια από το σημείο και να φτάσει μέχρι το Δημαρχείο.

Μόλις το αυτοκίνητο σταμάτησε, ο ηθοποιός κατέβηκε, γύρισε προς τον κόσμο και είπε “Hello guys”, με τους θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο να τον υποδέχονται με φωνές και χειροκροτήματα.

Ο ίδιος χαμογέλασε, χαιρέτισε τον κόσμο και στη συνέχεια μπήκε στο εσωτερικό του κτιρίου.

