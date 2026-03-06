Τέλος στη δικαστική διαμάχη Παπαρίζου – Μαυρίδη: Η μεζονέτα περνά στην ιδιοκτησία της τραγουδίστριας

Ο Ανδρέας Μήτσαινας, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 6 Μαρτίου, τόνισε ότι ο Τόνυ Μαυρίδης θα πρέπει να αποχωρήσει από την κατοικία και οι υπογραφές για τη μεταβίβαση θα ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα.

Τέλος στη δικαστική διαμάχη Παπαρίζου – Μαυρίδη: Η μεζονέτα περνά στην ιδιοκτησία της τραγουδίστριας
06 Μαρ. 2026 16:13
Pelop News

Ολοκληρώθηκε η δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ της Έλενας Παπαρίζου και του Τόνυ Μαυρίδη για τη μεζονέτα που είχαν αγοράσει στα νότια προάστια, καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο του μουσικού παραγωγού, το ακίνητο περνά πλέον στην πλήρη κυριότητα της τραγουδίστριας.

Ο Ανδρέας Μήτσαινας, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 6 Μαρτίου, τόνισε ότι ο Τόνυ Μαυρίδης θα πρέπει να αποχωρήσει από την κατοικία και οι υπογραφές για τη μεταβίβαση θα ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα.

Όπως εξήγησε ο δικηγόρος, η συμφωνία προέκυψε μέσα από αμοιβαίες παραχωρήσεις: «Και η κυρία Παπαρίζου δέχτηκε κάποια από τα ζητούμενα του κυρίου Μαυρίδη, αλλά και ο κύριος Μαυρίδης δέχτηκε κάποια από τα ζητούμενα της κυρίας Παπαρίζου. Αυτή η αμοιβαιότητα έφερε τη λύση του ζητήματος».

Το ακίνητο είχε αποκτηθεί από κοινού το 2006 μέσω δανείου, ενώ μετά τον χωρισμό του ζευγαριού οι διαφωνίες για το ποιος θα παραμείνει στη μεζονέτα οδήγησαν τη διαμάχη στα δικαστήρια.

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι ο Μαυρίδης θα μεταφέρει το στούντιο ηχογράφησής του σε άλλη κατοικία, ώστε να διατηρήσει την εργασιακή του δραστηριότητα, ενώ η μεζονέτα θα παραμείνει στην κυρία Παπαρίζου σε πλήρη κυριότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Στο κρεβάτι με ίωση ή γαστρεντερίτιδα: Τι να τρώμε για γρηγορότερη ανάρρωση
16:24 Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίσεις οφειλών με υψηλούς ρυθμούς και τον Φεβρουάριο
16:19 Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς για την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:13 Τέλος στη δικαστική διαμάχη Παπαρίζου – Μαυρίδη: Η μεζονέτα περνά στην ιδιοκτησία της τραγουδίστριας
16:12 Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά τα 130 χρόνια του Οδοντωτού – Την Τρίτη η πρώτη μιας σειράς εκδηλώσεων
16:09 Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν – Μόνο παράδοση άνευ όρων και επιλογή νέας ηγεσίας
16:07 Πάτρα – Παναχαϊκό όρος: Έως το καλοκαίρι η διαμόρφωση 16 πεζοπορικών διαδρομών
15:56 Πρόβλημα στην πλωτή γέφυρα της Λευκάδας – Προσωρινή αναστολή διέλευσης σκαφών
15:48 Γιώτα Κοντογεωργοπούλου: Τα «Τάματα», το παιχνίδι του crime και η μνήμη που αλλοιώνει την αλήθεια
15:40 Στη φυλακή άνδρας για επαναλαμβανόμενη ενδοοικογενειακή βία και απειλές κατά της συζύγου του
15:32 Νέα φάση μετασχηματισμού στα ΕΛΤΑ: Μεταφέρονται 30 καταστήματα – Ποια στην Δυτική Ελλάδα
15:24 Καλάβρυτα: Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη 11 Μαρτίου σε Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
15:16 Χριστοδουλίδης: Δεν καθορίζουμε την άμυνα μας σύμφωνα με την ενόχληση της Τουρκίας
15:08 Η Κατερίνα Καινούργιου εκνευρίστηκε επειδή φάνηκε να τρώει στον τηλεοπτικό αέρα
15:01 Πτώση 15χρονου μαθητή από τη Γαλλία σε ξενοδοχείο στα Εξάρχεια – Τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές
15:00 Η Κύπρος σε επιφυλακή μετά τις επιθέσεις Ιράν και Χεζμπολάχ – Τι μεταφέρει στην “Π” από το Παραλίμνι ο Θ. Νικολοβγένης
14:58 Ανδρουλάκης για Μελίνα Μερκούρη: «32 χρόνια μετά συνεχίζει να εμπνέει – Ο πολιτισμός είναι πυλώνας δημοκρατίας»
14:52 Τραμπ: «Περιμένουμε αντίποινα από το Ιράν ακόμη και στις ΗΠΑ»
14:52 Κοντογεώργης για κρίση στη Μέση Ανατολή: «Η οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο» – Έλεγχοι για αισχροκέρδεια και ανησυχία για ενέργεια
14:46 Ρωσία: Προειδοποιήσεις προς τη Φινλανδία για τα πυρηνικά – «Θα λάβουμε μέτρα αν υπάρξει απειλή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ