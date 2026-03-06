Τέλος στη δικαστική διαμάχη Παπαρίζου – Μαυρίδη: Η μεζονέτα περνά στην ιδιοκτησία της τραγουδίστριας

Ολοκληρώθηκε η δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ της Έλενας Παπαρίζου και του Τόνυ Μαυρίδη για τη μεζονέτα που είχαν αγοράσει στα νότια προάστια, καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο του μουσικού παραγωγού, το ακίνητο περνά πλέον στην πλήρη κυριότητα της τραγουδίστριας.

Ο Ανδρέας Μήτσαινας, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 6 Μαρτίου, τόνισε ότι ο Τόνυ Μαυρίδης θα πρέπει να αποχωρήσει από την κατοικία και οι υπογραφές για τη μεταβίβαση θα ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα.

Όπως εξήγησε ο δικηγόρος, η συμφωνία προέκυψε μέσα από αμοιβαίες παραχωρήσεις: «Και η κυρία Παπαρίζου δέχτηκε κάποια από τα ζητούμενα του κυρίου Μαυρίδη, αλλά και ο κύριος Μαυρίδης δέχτηκε κάποια από τα ζητούμενα της κυρίας Παπαρίζου. Αυτή η αμοιβαιότητα έφερε τη λύση του ζητήματος».

Το ακίνητο είχε αποκτηθεί από κοινού το 2006 μέσω δανείου, ενώ μετά τον χωρισμό του ζευγαριού οι διαφωνίες για το ποιος θα παραμείνει στη μεζονέτα οδήγησαν τη διαμάχη στα δικαστήρια.

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι ο Μαυρίδης θα μεταφέρει το στούντιο ηχογράφησής του σε άλλη κατοικία, ώστε να διατηρήσει την εργασιακή του δραστηριότητα, ενώ η μεζονέτα θα παραμείνει στην κυρία Παπαρίζου σε πλήρη κυριότητα.

