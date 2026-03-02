Herit Adapt: Ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα βασικό στοιχείο μοντέλου ήπιας επισκεψιμότητας και βιώσιμης τουριστικής αξιοποίησης

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Herit Adapt, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, συνδιοργάνωσε την εκδήλωση με τίτλο: «Από την Πολιτιστική Κληρονομιά στη Βιωσιμότητα: Το Μέλλον του Τουρισμού στην Ανδρίτσαινα», στο πλαίσιο τριημέρου και συμμετοχικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στην Ανδρίτσαινα.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη σύνδεση του πολιτισμικού τοπίου και της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής με τον σύγχρονο πολιτιστικό και εμπειρικό τουρισμό, προβάλλοντας τη μοναδική σχέση μνημείων και φυσικού περιβάλλοντος.

Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτέλεσε ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα, εμβληματικός πυλώνας του Olympian Land, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και βασικό στοιχείο ενός μοντέλου ήπιας επισκεψιμότητας και βιώσιμης τουριστικής αξιοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, μίλησε για την Πολιτιστική Κληρονομιά στη Βιωσιμότητα, αναδεικνύοντας τη στρατηγική της Περιφέρειας για τη βιώσιμη αξιοποίηση των μνημείων και του φυσικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση του τουρισμού εμπειρίας και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στον σχεδιασμό ενός ανθεκτικού αναπτυξιακού μοντέλου.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επενδύει συστηματικά στη μετατροπή της πολιτιστικής της κληρονομιάς σε αναπτυξιακό πλεονέκτημα, μέσα από ολοκληρωμένες πολιτικές που συνδέουν τον πολιτισμό με τον τουρισμό, το περιβάλλον και την τοπική ανάπτυξη, ενισχύοντας το όραμα του Olympian Land ως πρότυπο βιώσιμου προορισμού διεθνούς εμβέλειας.

