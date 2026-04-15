Οι 15 χώρες με τις περισσότερες ευκαιρίες για καριέρα και ευημερία το 2026 – Η θέση της Ελλάδας

Η αναζήτηση καλύτερων επαγγελματικών και οικονομικών προοπτικών παραμένει βασικό κίνητρο για πολλούς ανθρώπους που σκέφτονται το ενδεχόμενο να μετακινηθούν στο εξωτερικό. Ο νέος Henley Opportunity Index 2026, που δημοσιεύτηκε μαζί με την Education Report 2026, επιχειρεί να αποτυπώσει ποιες χώρες προσφέρουν σήμερα το πιο ευνοϊκό περιβάλλον για καριέρα, εισόδημα και συνολική ποιότητα ζωής.

Σύμφωνα με το Time Out, ο δείκτης αξιολογεί τις χώρες βάσει έξι βασικών κριτηρίων: δυνατότητες εισοδήματος, επαγγελματική εξέλιξη, προοπτικές απασχόλησης υψηλού επιπέδου, εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, οικονομική κινητικότητα και επίπεδο διαβίωσης. Από τον συνδυασμό αυτών των παραγόντων προκύπτει η συνολική βαθμολογία κάθε χώρας.

Η Ελβετία στην κορυφή

Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η Ελβετία, με συνολική βαθμολογία 86 στα 100. Η χώρα ξεχωρίζει για το σταθερό οικονομικό της περιβάλλον, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και τις ισχυρές προοπτικές καριέρας, ενώ σύμφωνα με τη Henley κατέγραψε εξαιρετικές επιδόσεις κυρίως στο εισόδημα και στην οικονομική κινητικότητα.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Σιγκαπούρη με 81, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Αυστραλία με 80. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται ακόμη το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς, χώρες που εμφανίζουν ισχυρές επιδόσεις στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και στις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Η θέση της Ελλάδας

Στη λίστα των 15 χωρών περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, η οποία καταλαμβάνει τη 15η θέση με συνολική βαθμολογία 59. Η παρουσία της στη συγκεκριμένη κατάταξη δείχνει ότι, παρά τις δυσκολίες της τελευταίας δεκαετίας, εξακολουθεί να θεωρείται χώρα με αξιοσημείωτες προοπτικές, κυρίως σε τομείς που συνδέονται με την οικονομική κινητικότητα, την εργασία και τη διεθνή της διασύνδεση μέσω του τουρισμού, του εμπορίου και της ναυτιλίας.

Αναλυτικά η λίστα

Σύμφωνα με τον Henley Opportunity Index 2026, οι 15 χώρες με τις περισσότερες ευκαιρίες για οικονομική ευημερία και επαγγελματική πρόοδο είναι οι εξής:

1. Ελβετία,

2. Σιγκαπούρη,

3. Αυστραλία,

4. Ηνωμένο Βασίλειο,

5. Ηνωμένες Πολιτείες,

6. Καναδάς,

7. Αυστρία,

8. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,

9. Νέα Ζηλανδία,

10. Χονγκ Κονγκ,

11. Ιταλία,

12. Λετονία,

13. Μάλτα,

14. Πορτογαλία,

15. Ελλάδα.

Η φετινή κατάταξη δείχνει ότι οι χώρες που κυριαρχούν δεν προσφέρουν μόνο υψηλούς μισθούς, αλλά και ένα πιο συνολικά σταθερό πλαίσιο ζωής, με καλύτερους θεσμούς, πρόσβαση στην εκπαίδευση και περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης. Αυτό είναι και το στοιχείο που φαίνεται να δίνει στην Ελβετία το καθαρό προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων χωρών της λίστας.

