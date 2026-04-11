Ευρωπαϊκή ανησυχία για καύσιμα αεροσκαφών – Κίνδυνος ελλείψεων πριν το καλοκαίρι

Ο κλάδος των αεροδρομίων προειδοποιεί για πιθανές διαταραχές εντός τριών εβδομάδων – Έκκληση για άμεση παρέμβαση της Κομισιόν

11 Απρ. 2026 18:15
Pelop News

Σήμα κινδύνου για ενδεχόμενη εκτεταμένη έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη εκπέμπει ο κλάδος των αεροδρομίων, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει άμεσα δράση ενόψει της αυξημένης θερινής ταξιδιωτικής ζήτησης.

Σε επιστολή του προς την Κομισιόν, το ACI Europe προειδοποιεί ότι πιθανές διαταραχές στην τροφοδοσία καυσίμων, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η σημασία του κλάδου για την οικονομία

Η αεροπορική συνδεσιμότητα αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για την Ευρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου:

  • Συμβάλλει με περίπου 851 δισ. ευρώ ετησίως στο ΑΕΠ
  • Υποστηρίζει σχεδόν 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας
  • Τα αεροδρόμια διακινούν το 26% της αξίας των ευρωπαϊκών εξαγωγών

Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν το εύρος των πιθανών επιπτώσεων σε περίπτωση ενεργειακής αστάθειας.

Έλλειψη συντονισμού και παρακολούθησης

Ο γενικός διευθυντής του ACI Europe, Ολιβιέ Γιανκόβετς, επισημαίνει ότι σε πρόσφατη συνεδρίαση της ομάδας συντονισμού πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώθηκαν σημαντικά κενά.

Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει ενιαία χαρτογράφηση ούτε συστηματική παρακολούθηση της παραγωγής και της διαθεσιμότητας καυσίμων αεροσκαφών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που δυσχεραίνει την έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων.

Πιέσεις από τις τιμές και το κόστος

Την ίδια ώρα, οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, φτάνοντας μεταξύ 150 και 200 δολαρίων ανά βαρέλι.

Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει έντονα τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς τα καύσιμα αντιστοιχούν έως και στο 25% του συνολικού λειτουργικού τους κόστους, ενισχύοντας τους φόβους για αυξήσεις τιμών στα εισιτήρια ή περιορισμό δρομολογίων.

Προτάσεις για άμεση δράση

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο ACI Europe ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε:

  • Καταγραφή υφιστάμενων και μελλοντικών αποθεμάτων καυσίμων
  • Εντοπισμό εναλλακτικών πηγών εισαγωγής
  • Αξιολόγηση κινδύνων στη διακίνηση καυσίμων εντός ΕΕ
  • Έλεγχο εμπορικών και στρατηγικών αποθεμάτων

Παράλληλα, εισηγείται την προσωρινή άρση περιορισμών στις εισαγωγές καυσίμων, επισημαίνοντας ότι ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για το μεθάνιο – που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2027 – έχει ήδη λειτουργήσει αποτρεπτικά για προμηθευτές από τρίτες χώρες.

Κρίσιμες εβδομάδες μπροστά

Η προειδοποίηση για πιθανές ελλείψεις εντός τριών εβδομάδων εντείνει την ανησυχία, καθώς η Ευρώπη εισέρχεται στην περίοδο υψηλής ζήτησης για ταξίδια.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό για τις αποφάσεις της Κομισιόν, με στόχο να αποφευχθούν διαταραχές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο τις μετακινήσεις όσο και την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα στην ήπειρο.

