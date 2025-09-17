Η ΑΑΔΕ «ξεσκονίζει» τις δηλώσεις: Ραβασάκια για εκκρεμότητες φόρων της τελευταίας πενταετίας

Σε αυξημένη εγρήγορση βρίσκεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες αποστέλλει ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια σε χιλιάδες φορολογούμενους που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις την τελευταία πενταετία. Η διαδικασία επικεντρώνεται κυρίως στο έτος 2019, το οποίο παραγράφεται στο τέλος του 2025.

Τα ειδοποιητήρια περιέχουν αναλυτική καταγραφή των εκκρεμοτήτων, καθώς και οδηγίες για την πληρωμή φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων. Η ταυτοποίηση των υπόχρεων έγινε μέσα από εκτεταμένες διασταυρώσεις εισοδημάτων, τραπεζικών καταθέσεων, ακίνητης περιουσίας και ασφαλιστικών δεδομένων, με στόχο τον εντοπισμό όσων είχαν φορολογητέα ύλη αλλά παρέλειψαν να υποβάλουν δηλώσεις.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι ελεγκτικές υπηρεσίες εκδίδουν «κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό φόρου», αρκεί το ποσό να υπερβαίνει τα 30 ευρώ. Η πράξη μπορεί να αφορά και τους δύο συζύγους ή συντρόφους σε σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον η σχέση παραμένει ενεργή.

Τα ειδοποιητήρια κοινοποιούνται μέσω της πλατφόρμας myAADE και με αποστολή email. Οι πολίτες διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλουν καθυστερημένα δήλωση για το αντίστοιχο έτος, ώστε να γίνει επανυπολογισμός με βάση τα πραγματικά στοιχεία τους. Αν διαφωνούν με τον εκτιμώμενο φόρο, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε 30 ημέρες.

Όσοι δεν μπορούν να καταβάλουν άμεσα το ποσό, μπορούν να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση και να εξοφλήσουν την οφειλή τους σε έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Στα ειδοποιητήρια περιλαμβάνονται επιβαρύνσεις που ποικίλλουν ανάλογα με το έτος μη υποβολής, όπως φόρος εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, φόρος πολυτελούς διαβίωσης και πρόστιμα για καθυστέρηση.

Στόχος της ΑΑΔΕ δεν είναι μόνο η είσπραξη των φόρων που κινδυνεύουν με παραγραφή, αλλά και η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, με την καλλιέργεια μιας πιο σταθερής κουλτούρας συνέπειας και έγκαιρης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων.

