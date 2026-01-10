Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έδειξε χαρακτήρα, πρώτη εκτός έδρας νίκη!

Με 79-69 επικράτησε η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στα Ιλίσια του Ηλυσιακού στην πρεμιέρα του β΄γύρου Ομίλου της National League 1.

Αυτή ήταν το πρώτο φετινό «διπλό» της Ένωσης στο πρωτάθλημα που είχε τέσσερις παίκτες διψήφιους (Κογιώνης, Άλεν, Γκάτζο, Κογιώνης). Μάλιστα ο Κογιώνης είχε εντυπωσιακό νταμπλ-νταμπλ με 15 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Διαιτητές: Στρέμπας-Κηπώσης-Ψύχας. Τα 10λεπτα: 19-17, 40-33 (ημ.), 59-53, 69-79

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ (Καυκής): Ερμίδης, Γραμματίκας, Φώτσης 3 (1), Καλδής 7, Θεοδωρίτσης 13 (3), Στασινόπουλος 10, Χατζής, Αναγνωστόπουλος 16 (2), Παλουκάκος 8, Χατζησταματίου 2.

ΕΝΩΣΗ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 13 (2), Μπαζίνας 6 (1), Καφέζας 9, Γκαβασιάδης 8, Φραντζής, Άλλεν14, Νιφόρας, Καρατζάς, Κογιωνής 15, Αδαμόπουλος 14 (1).

