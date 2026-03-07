Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με Άλεν από άλλο πλανήτη στο ημίχρονο στο +8

Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου προηγείται στο Μετς του Παγκρατίου 40-34 σε παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής της National League 1 έχοντας τον Αμερικανό Ράιαν Άλεν σε εκπληκτική ημέρα.

Συγκεκριμένα έχει πετύχει 20 πόντους με 3/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 2/2 βολές σε 16.53.

