Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με Άλεν από άλλο πλανήτη στο ημίχρονο στο +8
Προηγείται στο Μετς του Παγκρατίου με 40-34
Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου προηγείται στο Μετς του Παγκρατίου 40-34 σε παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής της National League 1 έχοντας τον Αμερικανό Ράιαν Άλεν σε εκπληκτική ημέρα.
Συγκεκριμένα έχει πετύχει 20 πόντους με 3/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 2/2 βολές σε 16.53.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News