Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με Άλεν από άλλο πλανήτη στο ημίχρονο στο +8

07 Μαρ. 2026 18:00
Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου προηγείται στο Μετς του Παγκρατίου 40-34 σε παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής της National League 1 έχοντας τον Αμερικανό Ράιαν Άλεν σε εκπληκτική ημέρα.

Συγκεκριμένα έχει πετύχει 20 πόντους με 3/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 2/2 βολές σε 16.53.

