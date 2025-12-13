Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ντέρμπι με τον Εθνικό Λιβαδειάς, με τον κόσμο για τη νίκη!

Με τον ισχυρό Εθνικό Λιβαδειάς θα παίξει σήμερα στις 17.00 η ΑΕ Γλαύκου Εσπερου στο κλειστό της στα Κρύα Ιτεών στο μεγάλο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής του 2ου Ομίλου της National League 1.

Η ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη έχει να διαχειριστεί προβλήματα και απουσίες, αλλά ποντάρει στη δύναμη της έδρας και θέλει τον κόσμο στο πλευρό της.

Ως γηπεδούχος μετράρει 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλημα και κάνοντας σήμερα το «6 στα 6» θα παραμείνει σε τροχιά play-offs κλείνοντας ιδανικά το 2025.

Θυμίζουμε ότι ο Εθνικός Λιβαδειάς ξεκίνησε τη σεζόν με στόχο τον πρωταθλητισμό και μάλιστα εκεί συνεχίζει συνεχίζει την καριέρα του ο Γιάννης Μολφέτας.

Τα εισιτήρια για το παιχνίδι κοστίζουν 5 ευρώ και θα πωλούνται από νωρίς το μεσημέρι στο γήπεδο.

Το παιχνίδι θα διευθύνουν ο Ναπολέων Τούσης από τον Σύνδεσμο Β.Δ. Ελλάδας και οι Αγγελος Μπολάνο, Ντίμος Ελ Ανύ του Συνδέσμου της ΕΣΚΑ-Η.

Ακόμη σήμερα θα παίξουν στις 14.00 Πανελευσινιακός-Ιόνιος, στις 17.00 Ηλυσιακός-Παγκράτι, στις 17.00 Σαρωνίδα-Εσπερος Λαμίας και στις 18.00 Εσπερος Καλλιθέας-Κρόνος.

Ο Προμηθέας 2014 θα παίξει αύριο στις 16.00 στο Promitheas Park με τη Ν. Κηφισιά, ενώ ο Απόλλων θα κάνει το ρεπό του.

