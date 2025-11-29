Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου προηγείται του Παγκρατίου με την ελάχιστη διαφορά

Με 31-30 προηγείται η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου του Παγκρατίου στην Πάτρα στο ημίχρονο στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της National League 1.

Για την Ένωση9 πόντους έχει ο Καφέζας, ενώ για το Παγκράτι από 9 πόντους έχουν οι Ζαρίφης και Στογιάνοβιτς.

