Η ΑΕ Βαρθολομιού τίναξε τη μπάνκα, 2-2 με Γαργαλιάνους κι όλα γίνονται! – Βίντεο

Παράταση στην αγωνία για το ποιος θα είναι ο αντίπαλος της Παναχαϊκής στους τελικούς των πλέι-οφ στον Α΄ Ομιλο της National League 1, καθώς η ΑΕ Βαρθολομιού έριξε τη… «βόμβα» στον δεύτερο ημιτελικό με τους Γαργαλιάνους στην Ηλεία. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Σάκη Καρύδα επικράτησε με 74-72 επί του συγκροτήματος από τη Μεσσηνία (ο Νοέας τάπωσε τον Γιαννούτσο στο τελευταίο δευτερόλεπτο) και ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 νίκες, οπότε η πρόκριση στους τελικούς θα κριθεί σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι την Τετάρτη 29/4 (17.00) στην έδρα των Γαργαλιάνων.

Προσέξτε τώρα μια σημαντική ιδιαιτερότητα που αφορά και την Παναχαϊκή: Αν νικήσουν οι Γαργαλιάνοι, θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας επί των «κοκκινόμαυρων» στη σειρά των τελικών, η οποία θα ξεκινήσει από το 1-1 νίκες. Αν, όμως, η… «Σταχτοπούτα» της φετινής National League 2 ΑΕ Βαρθολομιού πάρει τη νίκη (στον πρώτο ημιτελικό έφτασε πολύ κοντά, χάνοντας με 81-77), τότε το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς θα το έχει η Παναχαϊκή, η οποία, μάλιστα, θα μπει στη σειρά με 2-0 νίκες!

Για να δούμε, λοιπόν, τι θα δούμε την Τετάρτη από την εντυπωσιακή πραγματικά ΑΕ Βαρθολομιού… Σε κάθε περίπτωση, οι Γαργαλιάνοι δείχνουν ότι δεν είναι, πλέον, αχτύπητοι κι όλα μπορούν να συμβούν…

Διαιτητές: Λιότσιος-Λιαρομμάτης-Ελ Ανύ. Τα 10λεπτα: 19-15, 41-32 (ημ.), 62-56, 74-72.

ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (Καρύδας): Ντουλές 6 (2), Νοέας 10, Συνετός 5(1), Θανόπουλος 14 (2), Δίπλαρος, Τριανταφύλλου 15 (1), Νικολόπουλος 11 (1), Ρούνης, Αρχιμανδρίτης 13 (1).

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ (Γκαβανόπουλος): Γυφτάκης 8, Καππής 10, Γιαννούτσος 17(1), Δαμιανάκος 4, Μακαριάδης 14 (2), Γαβρίλης 19 (2), Τασσόπουλος.

«Είναι σαν να έχουμε πάρει 7 φορές το πρωτάθλημα φέτος!», δήλωσε στην «Π» ο Σάκης Καρύδας αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και πρόσθεσε τα εξής: «Συγχαρητήρια στα παιδιά, δείχνουν ότι αξίζουν εδώ που έφτασαν.Θα τα δώσουμε όλα την Τετάρτη!».

